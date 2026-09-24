Kako je saopštila NBS zvanični srednji kurs dinara prema evru danas iznosi 117,4420 dinara za jedna evro.
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Kursna lista za 24. septembar 2026: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs dinara
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Zvanični srednji kurs dinara prema evru danas iznosi 117,4420 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).
Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je niži za 0,2 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,1 odsto.
Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar slabiji je za 0,3 odsto i iznosi 103,1460 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru niži je za 2,5 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 3,6 odsto, a od početka godine beleži pad od 3,0 odsto.
Biznis Kurir
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