Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je niži za 0,2 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,1 odsto.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar slabiji je za 0,3 odsto i iznosi 103,1460 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru niži je za 2,5 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 3,6 odsto, a od početka godine beleži pad od 3,0 odsto.