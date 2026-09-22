Slušaj vest

Dinar danas prema evru vredi kao pre mesec dana, a 0,2 odsto manje nego pre godinu dana i 0,1 odsto manje nego na početku godine.

Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je 5. januara, kada je za evro bilo potrebno 117,3016 dinara, a najmanja je bila 25. marta, kada je zvanični srednji kurs iznosio 117,4414 dinara za evro.

Biznis Kurir

Ne propustiteInfoBizKursna lista za 21. septembar 2026: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs dinara
IMG_20260305_162915.jpg
NovčanikKursna lista za četvrtak,17. septembar: Evo koliko ćemo danas dinara izdvajati za jedan evro
IMG_20260305_162744.jpg
NovčanikKursna lista za sredu, 16. septembar: Evo koliko dinar danas vredi u odnosu na evro
IMG_20260305_162724.jpg
NovčanikKursna lista za ponedeljak, 14. septembar: Evo koliko danas vredi dinar u odnosu na evro
muškarac drži novčanice od 2.000 dinara