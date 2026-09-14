Narodna banka Srbije objavila srednji kurs dinara za ponedeljak, 14. septembar 2026. godine.
Novčanik
Kursna lista za ponedeljak, 14. septembar: Evo koliko danas vredi dinar u odnosu na evro
- Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3607 dinara, uz neznatnu promenu u odnosu na petak.
- Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, a od početka godine slabiji je za 0,1 odsto.
- Prema dolaru, dinar danas vredi 101,4617 dinara, što je pad od 0,4 odsto.
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Zvanični srednji kurs dinara za evro danas je 117,3607 dinara, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).
Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto.
Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,4 odsto i iznosi 101,4617 dinara za dolar.
Kurs dinara prema dolaru jači je za 0,2 odsto nego pre mesec dana, a na godišnjem nivou, kao i od početka godine niži je za po 1,5 odsto.
Kurir Biznis
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