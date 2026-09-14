Isplata će biti obavljena za nekoliko dana

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Na aktuelnim oglasima za posao u Beogradu pojavio se konkurs za računovođu sa iskustvom koji se izdvaja uslovima koje nudi. Poslodavac daje neto platu od 200.000 dinara, 25 dana godišnjeg odmora, fleksibilno radno vreme i mogućnost rada od kuće jednom nedeljno.

Radno mesto nalazi se u kancelariji u strogom centru Beograda, a od kandidata se očekuje najmanje tri godine iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Pored plate, oglas privlači pažnju i dodatnim pogodnostima koje zaposleni može da dobije.

Plata 200.000 dinara i 25 dana odmora

Prema oglasu, ponuđena neto zarada za poziciju računovođe sa iskustvim iznosi 200.000 dinara mesečno. Zaposleni bi imao i 25 dana godišnjeg odmora, što je više od zakonskog minimuma.

Radno vreme je fleksibilno, pa postoji mogućnost dolaska na posao između 7 i 9 časova. To znači da zaposleni ne mora nužno da počinje radni dan u isto vreme, već može da izabere termin koji mu više odgovara u okviru ponuđenog raspona.

Jedan dan nedeljno može da se radi od kuće

Još jedna pogodnost navedena u oglasu jeste mogućnost rada od kuće jednom nedeljno. Za zaposlenog to znači da nije potrebno svih pet radnih dana provoditi u kancelariji.

Posle šest meseci rada postoji i mogućnost dobijanja privatnog zdravstvenog osiguranja.

Kada se sve sabere, ponuda obuhvata kombinaciju solidne zarade, dodatnih dana odmora, fleksibilnog početka radnog vremena, rada od kuće i potencijalnog privatnog zdravstvenog osiguranja.

Koja su zaduženja računovođe?

Ovo nije početna pozicija za nekoga bez iskustva. Osoba koja bude izabrana biće odgovorna za samostalno vođenje i kontrolu računovodstva svog portfolija klijenata.

U opisu posla navedeni su:

priprema i podnošenje poreskih prijava,

obračun zarada i drugih ličnih primanja,

izrada finansijskih izveštaja,

izrada završnih računa,

svakodnevna komunikacija sa klijentima,

savetovanje klijenata,

praćenje i primena važećih propisa,

komunikacija sa nadležnim institucijama,

koordinacija rada junior računovođe.

Drugim rečima, od zaposlenog se očekuje da može samostalno da vodi računovodstveni deo posla za određeni broj klijenata, ali i da sarađuje sa mlađim članom tima.

Ko može da konkuriše?

Prema uslovima iz oglasa, kandidat bi trebalo da ima najmanje tri godine iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Traži se i više ili visoko obrazovanje, kao i poznavanje engleskog jezika.

Zbog prirode posla, kandidat mora da bude spreman da radi sa finansijskom dokumentacijom, poreskim propisima i klijentima.

Ovo je, dakle, ponuda namenjena iskusnijem računovođi, a ne nekome ko tek ulazi u ovu profesiju.

Posao u centru Beograda

Radno mesto nalazi se u strogom centru Beograda, što može biti dodatna pogodnost za one kojima odgovara centralna lokacija.

Sa druge strane, mogućnost rada od kuće jednom nedeljno može biti značajna zaposlenima koji svakodnevno putuju do posla.

Fleksibilan početak radnog vremena između 7 i 9 časova takođe može olakšati organizaciju dana, posebno onima koji žele da izbegnu jutarnje gužve.

Koliko je ovo dobra ponuda?

Kada se posmatraju svi navedeni uslovi zajedno, najveću pažnju privlači činjenica da se uz 200.000 dinara neto plate nude i dodatne pogodnosti.

To su 25 dana odmora, fleksibilan početak radnog vremena, mogućnost jednog dana rada od kuće nedeljno i potencijalno privatno zdravstveno osiguranje nakon šest meseci.

Naravno, konačna odluka o tome da li je ponuda dobra zavisi i od odgovornosti koju posao nosi, broja klijenata, obima posla i drugih detalja koji nisu navedeni u samom oglasu.

Ipak, za računovođu sa najmanje tri godine iskustva koji razmišlja o promeni posla, ovakav oglas može biti vredan pažnje.

Plata od 200.000 dinara neto, 25 dana godišnjeg odmora i mogućnost rada od kuće predstavljaju kombinaciju uslova koja će mnogim iskusnim kandidatima verovatno biti zanimljiva.