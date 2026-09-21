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Kvadrat stana u Novom Sadu za manje od deset godina doživeo je veliki cenovni skok. Podaci Republičkog geodetskog zavoda pokazuju da je od 2016. do kraja 2025. godine prosečna cena starogradnje porasla sa 850 na 2.325 evra po kvadratnom metru, dok je prosek novogradnje povećan sa 1.000 na 2.312 evra.

To znači da je prosečan kvadrat starog stana poskupeo za oko 174 odsto, a novogradnje za oko 131 odsto. Drugim rečima, ono što je 2016. godine u proseku koštalo 850 evra, krajem 2025. godine plaćalo se oko 2.325 evra.

131 odsto poskupela je prosečna novogradnja u Novom Sadu

Još je upečatljiviji pogled na gornju granicu tržišta. Najskuplji kvadrat starogradnje u Novom Sadu 2016. godine koštao je 1.300 evra, dok je krajem 2025. dostigao 3.558 evra. Kod novogradnje maksimum je sa 1.400 evra skočio na čak 4.556 evra po kvadratu. Tako je najviša cena novogradnje za devet godina porasla za oko 225 odsto. Posebno je zanimljivo da je 2016. godine novogradnja bila prosečno skuplja od starogradnje, 1.000 prema 850 evra. Na kraju 2025. situacija se praktično izjednačila, ali je prosečna cena starogradnje čak neznatno premašila novogradnju, 2.325 prema 2.312 evra.

Subotica takođe daleko od cena koje su važile pre 10 godina

Subotica je takođe daleko od cena koje su važile pre deset godina. RGZ je za 2016. godinu zabeležio prosek od 500 evra po kvadratu za starogradnju i 700 evra za novogradnju. U godišnjoj statistici za 2025. prosečna cena starogradnje dostigla je 1.152 evra, a novogradnje 1.336 evra.

Tako je prosečan kvadrat starogradnje u Subotici za posmatrani period poskupeo za oko 130 odsto, dok je novogradnja skuplja za oko 91 odsto. I ovde je, dakle, rast bio znatno veći kod već korišćenih stanova.

Prema godišnjim podacima RGZ-a za 2025, prosečna cena starogradnje u Pančevu iznosila je 1.298 evra po kvadratu, a novogradnje 1.486 evra. U Sremskoj Mitrovici proseci su bili 1.162 evra za starogradnju i 1.486 evra za novogradnju.

U Zrenjaninu je prosečan kvadrat starogradnje koštao 1.024 evra, a novogradnje 1.343 evra. U Somboru su prosečne cene bile 882 evra za stare i 1.157 evra za nove stanove, dok je Vršac imao prosek od 940 evra u starogradnji i 1.061 evro u novogradnji.

850 evra bio je prosek starogradnje u Novom Sadu.

Kikinda se izdvaja kao najjeftinije vojvođansko tržište među gradovima za koje RGZ u 2025. ima dovoljan uzorak: prosečna cena starogradnje bila je 851 evro po kvadratu. Za novogradnju nije bilo dovoljno podataka za zaseban obračun.

Poređenje pokazuje da je za desetak godina došlo do snažnog pomeranja celog cenovnog nivoa. Novi Sad se dodatno izdvojio kao najskuplje vojvođansko tržište, dok su Subotica, Pančevo, Sremska Mitrovica i ostali veći gradovi takođe značajno podigli cene.

Najjeftinije najmanje poskupljuje

Zanimljivo je da najniže cene u Novom Sadu nisu rasle ni približno istim tempom. Kod starogradnje minimalna zabeležena cena povećana je sa 500 na 691 evro po kvadratu, a kod novogradnje sa 600 na 1.000 evra. To pokazuje koliko se tržište Novog Sada u međuvremenu raslojilo: pored sve skupljih centralnih i luksuznih lokacija, i dalje postoje stanovi koji se prodaju znatno ispod gradskog proseka.