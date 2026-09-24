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Iako je za ostvarivanje prava na redovnu starosnu penziju u Nemačkoj, po pravilu, potrebno najmanje pet godina penzijskog staža, to nikako ne znači da će svako nakon tog minimalnog perioda primati isti iznos mesečne penzije, navode nadležne institucije.

Tačan iznos penzije prvenstveno zavisi od visine zarade koju je osiguranik ostvarivao tokom radnog veka, kao i od ukupnog broja prikupljenih penzijskih bodova koji se obračunavaju na osnovu prihoda.

Nemački penzioni sistem zasniva se na takozvanim dohodovnim bodovima. Radnik koji tokom jedne godine zaradi iznos jednak prosečnoj zaradi u Nemačkoj dobija jedan penzijski bod, navodi Nemačko penzijsko osiguranje, a prenosi T-Online.

Tačan obračun

Za tekuću godinu prosečna godišnja bruto zarada koja odgovara jednom penzijskom bodu iznosi 51.944 evra, dok vrednost jednog boda, nakon nedavnog povećanja od 4,24 odsto, iznosi 42,52 evra mesečno.

To znači da bi osoba koja je pet godina zarađivala upravo nemačku prosečnu platu sakupila pet penzijskih bodova.

Prema obračunu:

5 penzijskih bodova × 42,52 evra = 212,60 evra bruto mesečne penzije.

Važno je napomenuti da je reč o okvirnom izračunu, bez dodatnih povećanja ili umanjenja.

Radnici koji su tokom radnog veka zarađivali manje od proseka ostvaruju proporcionalno manje penzijske bodove, pa samim tim i nižu penziju. S druge strane, iznadprosečna primanja donose veći broj bodova i viši iznos buduće penzije.

Iz Nemačkog penzijskog osiguranja podsećaju i da pet godina staža samo po sebi nije dovoljno za odlazak u penziju. Potrebno je ispuniti i propisanu starosnu granicu, koja se postepeno pomera na 67 godina.