Od 1. jula 2026. godine zakonske penzije u Nemačkoj biće uvećane za 4,24 odsto, saopštilo je nemačko Savezno ministarstvo rada i socijalnih pitanja. Ovo povećanje je veće nego što se očekivalo krajem prošle godine, kada su prognoze govorile o rastu od oko 3,73 odsto.

Veće povećanje posledica je snažnog rasta plata u Nemačkoj tokom 2025. godine. Pošto se visina penzija u toj zemlji usklađuje sa kretanjem zarada, penzioneri na taj način direktno imaju koristi od ekonomskog rasta.

Prema procenama ministarstva, takozvana standardna penzija, koja se odnosi na osobu sa 45 godina radnog staža i prosečnom platom biće veća za približno 77,85 evra mesečno.

Važno je naglasiti da su svi navedeni iznosi izraženi u bruto vrednosti. Nakon odbitka doprinosa za zdravstveno osiguranje i osiguranje za negu, iznos koji će penzioneri stvarno dobiti na račun biće nešto niži.

Istovremeno, nemačka vlada je kroz „Penzijski paket 2025“ obezbedila dodatnu sigurnost za budućnost penzionog sistema. Ovim paketom je propisano da minimalni nivo penzija ne sme pasti ispod 48 odsto prosečne plate sve do 2031. godine, što bi trebalo da obezbedi stabilnost sistema bez obzira na ekonomske promene.

Ujedno, ovo je četvrto povećanje penzija veće od četiri odsto u poslednjih pet godina. Povećanje će zvanično stupiti na snagu 1. jula 2026. godine, nakon formalne saglasnosti nemačkog kabineta i Bundesrata.