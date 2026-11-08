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Samo tri nedelje pošto je kompanija „Alta ritejl” i zvanično preuzela trgovinske lance „Ideja”, „Roda” i „Merkator” od hrvatske „Fortenove”, stečaj Alta banke ponovo je otvorio pitanje budućnosti jednog od najvećih maloprodajnih sistema u Srbiji. Iako nova promena vlasnika nije najavljena, u javnosti se već razmatra mogućnost da ove trgovine dobiju drugog investitora, ukoliko se pokaže da sadašnji vlasnik nije u stanju da dugoročno obezbedi stabilno poslovanje.

Pitanje je, međutim, ko bi mogao da bude zainteresovan za kupovinu sistema koji zapošljava više od 6.500 ljudi i ima razgranatu maloprodajnu mrežu u više od 80 gradova i opština. Među kompanijama koje su i ranije dovođene u vezu s mogućom kupovinom „Idea marketa” bila je i domaća „MK grupa”. U aprilu ove godine, dok se još spekulisalo o nameri „Alta ritejla” da preuzme maloprodajni sistem „Fortenove”, u medijima se postavljalo pitanje da li su za ovu akviziciju zainteresovane kompanije u sastavu „MK grupe”. „Fortenova” tada nije želela da komentariše tržišna nagađanja, tako da eventualno interesovanje nije zvanično potvrđeno.

Foto: Kurir Televizija

Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodrag Savić kaže da je u ovom trenutku najvažnije utvrditi da li je trgovinski lanac koji posluje pod brendovima „Idea”, „Roda” i „Merkator” na bilo koji način povezan sa stečajnom masom Alta banke, odnosno da li bi mogao da bude obuhvaćen stečajnim postupkom.

- To je pre svega pitanje za pravnike. Stečaj se odnosi na imovinu koja pripada stečajnom dužniku i verujem da su ljudi koji su učestvovali u ovoj kupovini vodili računa o tome da trgovinski sistem ne bude direktno uvučen u probleme banke. Ako je taj sistem van stečajne mase, onda se otvara pitanje njegovog daljeg finansiranja i eventualne prodaje - objašnjava Savić.

Prema njegovoj oceni, ukoliko bi došlo do nove prodaje, među potencijalnim kupcima najviše interesovanja mogla bi da pokaže „MK grupa”, pre svega zbog dosadašnje poslovne politike i širenja poslovanja.

- Rekao bih da je MK grupi ovaj sistem najinteresantniji. Oni imaju politiku širenja poslovanja i ovo bi mogla da bude jedinstvena prilika da zaokruže svoj poslovni sistem. Naravno, sve zavisi od toga kako su povezane banka i kompanija koja je preuzela trgovinski lanac i kakve bi bile okolnosti eventualne prodaje - ističe Savić.

Kada je reč o mogućnosti da se kao kupci pojave veliki strani trgovinski lanci, on je znatno uzdržaniji. Smatra da bi strani investitori u sadašnjim okolnostima pre sačekali nego što bi se odlučili na veliku investiciju u Srbiji.

- Ovo je period velikih promena i stranci bi verovatno sačekali da vide kako će se situacija razvijati i kako će sistem funkcionisati. Ne verujem da bi se u ovom trenutku lako odlučili na takvu investiciju. Domaći privrednici, s druge strane, dobro poznaju tržište i navikli su da posluju i u ovakvim okolnostima - kaže naš sagovornik.

Foto: BearFotos/Shutterstock

On napominje da bi broj potencijalnih kupaca mogao značajno da utiče i na cenu po kojoj bi trgovinski lanac eventualno bio prodat.

- Ako nema mnogo zainteresovanih, onda i cena ide nadole. Međutim, ovde je reč o ozbiljnom trgovinskom sistemu koji po svim svojim karakteristikama izgleda kao veliki svetski lanac. Ima sve neophodne elemente da, uz dobro upravljanje i finansijsku podršku, ponovo stane na noge i postane ozbiljan učesnik na tržištu. Iz ugla potrošača, te prodavnice imaju odlične lokacije, mnoge i sa garažama, što je velika prednost. Verujem da postoje potencijalni kupci koji sa nestrpljenjem čekaju da vide da li će se ovakav sistem pojaviti na tržištu - navodi Savić.

Kako zaključuje, u poslovnom svetu uvek postoji interesovanje za dve vrste kompanija – one koje uspešno posluju i one koje su u problemima, ali imaju potencijal za oporavak.

- Uvek se najbolje prodaju najbolji ili oni koji su „u problemu”. U ovom drugom slučaju kupac može da prepozna priliku da uz povoljniju cenu i dobro upravljanje razvije ozbiljan posao - zaključuje Savić.