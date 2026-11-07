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Stečaj Alta banke otvorio je pitanje sudbine novca klijenata, ali i posledica po tržište nekretnina, od plaćanja kirija do kupovine stanova. Posebno su pogođeni ruski državljani koji su preko ove banke obavljali finansijske transakcije.

A dok jedni upozoravaju na neizvesnost, drugi smatraju da je reč o privremenom poremećaju. Da li će ovaj slučaj zaustaviti kupoprodaju i oboriti cene stanova ili će se tržište brzo prilagoditi?

Za mnoge građane novonastali problem nije samo novac koji je ostao nedostupan, već i obaveze koje ne mogu da čekaju. Kirije, računi, svakodnevni troškovi, ali i već započete kupovine stanova.

Sve to sada zavisi od toga koliko brzo će građani pronaći način da ponovo raspolažu svojim sredstvima. To se naročito odnosi na ruske državljane od kojih je veliki broj upravo u Alta banci imao otvorene račune.

Dali depozit, banka propala

Iako eksperti procenjuju da njen značaj za kupoprodaju nekretnina nije bio veliki, za deo stranih državljana to je bila gotovo jedina opcija.

- Najveći problem je za one koji su već ušli u kaparu. Znači da je isplata kapare išla preko Alta banke. U Alta banci recimo imaju 200.000 evra. Ušao je u kaparu, dao je 20.000 evra preko svog deviznog računa i treba da isplati sad taj stan. E sad imate dve opcije: ili da sačekate sa neizvesnim rokom kad će biti, ili da raskinete ugovor. Sad je pitanje šta će sa kaparom biti - rekao je Milić Đoković, stručnjak za nekretnine.

- Kako imate situaciju da se smanji efektivna tražnja zbog toga što su nekim ljudima preko noći blokirana sredstva? To će se u određenoj meri verovatno preliti na tržište nekretnina, bilo da će tražiti odlaganje, snižavanje ili jednostavno da će potražiti jeftinije nekretnine. Ali to je kratkoročni fenomen, budući da će svako ko ima do 50.000 evra u Alta banci biti isplaćen po šemi osiguranih depozita koja postoji u Srbiji", rekao je ekonomista Aleksandar Stevanović.

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Slučaj Alta banke sam po sebi ne bi trebalo da izazove pad cena istakao je Đoković i dodao:

- Ljudima su sklonili novac, tako da ne možete vi sa privatnom imovinom da mu kažete:"Okej, možeš da povećaš porez ako imaš drugi stan, treći stan, pa imaš pet stanova pa plaćaš veći porez pošto u tome ne živiš" i tako dalje. Možeš da ga oporezuješ ako se bavi najmom, pa kroz najam da ga oporezuješ za jedan, drugi, treći... Ali nešto sa cenama ne može. Znači, mi nismo dirigovana privreda. Mi smo privatno tržište. Možeš da radiš sa svojim stanom šta hoćeš i to je to.

- Vrlo verovatno je da nećete imati neku specijalnu novu efektivnu tražnju. Međutim, imaćete pad ponude na tržištu. Imamo mnogo jedinica koje se ne koriste. Imamo mnogo novca koji je ušao u sektor nekretnina jer i nije imao drugo mesto gde bi mogao da uđe i da se plodi po stopi koja je veća od kamatne stope u banci. Tako da je ono što je vrlo verovatno za očekivati da će u Srbiji dobrim delom stati stanogradnja koja je sada bila prekomerna i da će cene stanova biti stagnantne, verovatno da će jedva pratiti inflaciju - dodao je Stevanović.

Za sada nema osnova da se očekuje nagli pad cena stanova samo zbog zatvaranja Alta banke. Kvadrat u Beogradu se u zavisnosti od lokacije i kvaliteta okvirno kreće između 3.200 i 3.400 evra, dok su u Novom Sadu cene uglavnom između 2.500 i 2.800 evra.

Drugim rečima, problem Alta banke može da uspori promet nekretnina, ali hoće li kvadrat zaista pojeftiniti zavisiće pre svega od ponude, potražnje i uslova kreditiranja, zaključuju eksperti.