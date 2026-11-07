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Ekipa Kurira obišla je menjačnice i banke na Novom Beogradu kako bismo se na licu mesta uverili kakva je situacija na deviznom tržištu i da li zaista ima ogromnog interesovanja građana za kupovinu deviza.

Šta kažu menjači

Vlasnik jedne od većih menjačnica u ovom delu grada je na naše pitanje kakva je situacija s devizama odgovorio kontrapitanjem - da li hoćemo zvaničnu ili nezvaničnu verziju.

- Zvanično, na tržištu deviza je mirno, nezvanično, evra nema ni za lek. Poslednjih dana primetan je veliki nedostatak deviza na tržištu, interesovanje građana je veliko, ali evra nema. Danas bih mogao da prodam milion evra, ali ih nema. Da li je NBS povukla deo evra sa tržišta ili su građani pokupovali devize, ne znam. Radim sa onim što imam - koliko evra otkupim, toliko prodam. Ovo ti kažem iskreno zato što se znamo 20 godina i da znaš šta se zaista dešava - rekao je on, uz molbu da mu ime ne pominjemo u novinama.

NBS: Sistem stabilan Povodom situacije na bankarskom i deviznom tržištu oglasili su se i iz NBS i poručili da finansijski sistem funkcionisao stabilno i efikasno, posebno u oblastima očuvanja monetarne i finansijske stabilnosti, obezbeđivanja pouzdanog i efikasnog funkcionisanja platnih sistema i zaštite korisnika finansijskih usluga. U tome imamo punu saradnju finansijskih institucija, a posebno banaka, koje svojim profesionalnim i odgovornim postupanjem doprinose sigurnosti i stabilnosti finansijskog sistema. Odgovarajući na povećanu tražnju za devizama, u najvećoj meri građana, a upotrebom deviznih rezervi koje su visoke po svim kriterijumima, održavamo stabilnost deviznog kursa i nastavićemo tako da radimo, piše između ostalog u saopštenju iz kabineta guvernerke NBS Jorgovanke Tabaković.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Na naše pitanje da li kod poslovnih banaka može da kupi devize, vlasnik ove menjačnice ističe da može, ali uz određene uslove.

- Tačno je da možemo da kupimo evre kod poslovnih banaka, i to po povoljnijem kursu za nas menjače, ali ja taj novac moram i da vratim. Da vam slikovito objasnim, ako kupim od banke, recimo, 10.000 evra, ja imam obavezu da taj novac, i to u evrima, vratim u banku u roku od 15 dana, a ne znam da li ću uspeti da u tom roku otkupim od građana devize i sakupim taj novac. Zato je bolje i ne ulaziti u to - poručio je on.

Ekipa Kurira je obišla još nekoliko menjačnica u Maršala Tolbuhina na Novom Beogradu, koja je poznata kao "ulica gladnih", gde je frekvencija ljudi izuzetno velika.

- Kao što vidite, u mojoj, ali i drugim menjačnicama ovde u ulici gužvi nema. Povremeno je primetna veća potražnja za evrima. Recimo, ovih dana, kada ljudi prime platu, deo pretvaraju u devize i tada je pojačana potražnja. Najčešće prodajem 100, 200, najviše 500 evra po kupcu. Koliko deviza otkupimo, toliko i prodamo - rekla je žena koja radi u jednoj od menjačnica u ovoj ulici.

Mole za strpljivost

Borislav Brujić iz Udruženja menjača kaže da je poslednjih dan-dva postignut balans između ponude i potražnje za devizama, te da je situacija znatno bolja nego pre četiri-pet dana i da se lagano smiruje.

- Dešava se u pojedinim menjačnicama da u trenutku ne raspolažu dovoljnom količinom deviza za prodaju, pa zamolimo građane za strpljenje i da dođu kasnije. Interesovanje građana za kupovinu deviza zaista je bilo povećano, ali moja procena, koja ne mora da bude tačna, jeste da će ta potražnja da jenjava i da će se sve vrlo brzo vratiti u normalu - rekao je on i dodao:

- Ja razumem ponašanje građana i njihovu zabrinutost, zato što smo se našli u specifičnoj situaciji i jednoj vrsti vakuuma dok se ne formira skupština i nova vlada, ali zaista verujem da će sve vrlo brzo doći na svoje mesto i da nema razloga za brigu - zaključio je Brujić.

Ni "r" od redova ispred banaka

Juče se stigla i informacija da su se pojavili redovi građana ispred banaka koji masovno podižu svoje štedne uloge, u strahu da ih ne zadesi ista sudbina kao i štediše Alta banke.

1/6 Vidi galeriju Nema redova ispred banaka Foto: Kurir

Ekipa Kurira obišla je neke od najvećih banaka na Novom Beogradu, uključujući Banku Poštansku štedionicu, ali nije bilo ni "r" od redova.

- Situacija je potpuno normalna, nismo primetili nikakvu nervozu štediša. Poslednjih dana bilo je nekoliko slučajeva da su građani svoju štednju iz drugih banaka prebacivali kod nas zato važimo za stabilnu banku. Ne znam ko plasira takve informacije, ali situacija je, barem kod nas, potpuno normalna - rekla nam je nezvanično službenica jedne od najvećih banaka na Novom Beogradu.