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Povodom interesovanja javnosti za sredstva Grada Vranja koja su deponovana kod ALTA banke, rukovodstvo Grada obaveštava građane da Vranje nema poslovni račun u ovoj banci preko kojeg obavlja redovan platni promet. Sve budžetske transakcije Grada obavljaju se preko računa u sistemu Uprave za trezor i Narodne banke Srbije.

Grad Vranje je sa ALTA bankom imao zaključen ugovor o prekonoćnom oročavanju privremeno slobodnih sredstava, kojim je bilo predviđeno plasiranje sredstava sa računa Trezora na račun banke koji se vodi kod Narodne banke Srbije, uz obavezu automatskog povraćaja celokupnog iznosa po dospeću narednog dana, uvećanog za ugovorenu kamatu.

Početkom godine Grad Vranje je uputio poziv poslovnim bankama za dostavljanje ponuda za prekonoćno oročavanje slobodnih budžetskih sredstava, pri čemu je ALTA banka dostavila najpovoljniju ponudu. Pored ugovora sa ALTA bankom, Grad Vranje takođe ima i ugovor sa Poštanskom štedionicom iz ranijeg perioda, a cilj ovakvog načina upravljanja sredstvima bio je ostvarivanje dodatnih prihoda za gradski budžet. U prethodnih 10 godina Grad je koristeći ovaj finansijski instrument ostvario 38,2 miliona dinara prihoda koji su se koristili za potrebe građana.

Važno je istaći da je tokom prethodne saradnje, ALTA banka uredno izvršavala svoje ugovorne obaveze, a svi raniji povraćaji depozita, uključujući pripadajuću kamatu, realizovani su u ugovorenim rokovima.

Nadzor nad poslovanjem, finansijskom stabilnošću i likvidnošću poslovnih banaka u isključivoj je nadležnosti Narodne banke Srbije, koja raspolaže odgovarajućim zakonskim instrumentima kontrole i nadzora.

Šta se desilo sa deponovanim sredstvima Grada Vranja?

U trenutku oduzimanja dozvole za rad ALTA banci, Grad Vranje je imao deponovana sredstva na računu koji se vodi kod Narodne banke Srbije u iznosu od 177.000.000 dinara.

Grad Vranje je odmah preduzeo aktivnosti radi zaštite svojih finansijskih interesa. Narodnoj banci Srbije upućen je zahtev za dostavljanje relevantnih podataka o stanju sredstava i izvršavanju naloga za povraćaj depozita.

Istovremeno, pred nadležnim organima, uključujući Privredni sud u Beogradu i Agenciju za osiguranje depozita, koja je imenovana za stečajnog upravnika, preduzete su pravne radnje radi zaštite potraživanja Grada, uključujući zahtev za izlučenje sredstava, o čijoj osnovanosti će se odlučivati u zakonom propisanom postupku.

Naglašavamo da sredstva koja su predmet ovog potraživanja nisu bila namenjena neposrednom izvršavanju dnevnih plaćanja budžetskih korisnika, već su predstavljala privremeno raspoloživa sredstva koja su kratkoročno oročavana.

Zaštita javnih sredstava i očuvanje finansijske stabilnosti Grada ostaju naši najvažniji prioriteti.

Grad Vranje će nastaviti da koristi sve raspoložive zakonske mehanizme radi naplate svojih potraživanja, uz saradnju sa nadležnim institucijama.

O svim značajnim činjenicama, preduzetim merama i daljem razvoju postupka javnost će biti blagovremeno i transparentno obaveštavana - saopštilo je rukovodstvo Grada Vranja.