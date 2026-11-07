Bazenska voda sama po sebi najčešće nije uzrok urinarnih infekcija, već rizik povećavaju navike poput dugog boravka u mokrom kupaćem kostimu, nedovoljnog unosa tečnosti i zadržavanja mokrenja

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Dok se u mnogim evropskim banjama ulaznice plaćaju i po nekoliko desetina evra, ipak postoji mesto na kojem posetioci mogu potpuno besplatno da se kupaju u toploj mineralnoj vodi.

Reč je o prirodnim termalnim izvorima Saturnija, poznatim i kao Kaskate del Mulino (Cascate del Mulino), koji privlače turiste iz različitih delova sveta. Ono što ovu banju čini posebnom jeste činjenica da bazeni nisu izgrađeni ljudskom rukom.

Voda se vekovima preliva preko krečnjačkih stena, stvarajući niz prirodnih kaskada i malih bazena karakteristične bele i svetloplave boje. Ovaj neobičan prizor nalazi se u oblasti Maremma, u južnom delu Toskane, nedaleko od malog mesta Saturnija, u provinciji Groseto.

Pristup bazenima besplatan

Za razliku od klasičnih termalnih kompleksa, ovde nema ulaznica, recepcije ni obaveznih rezervacija. Pristup prirodnim bazenima je besplatan, a posetioci mogu da uživaju u toploj vodi tokom cele godine, uključujući i zimske mesece.

Voda se zagreva u dubinama zemlje, a temperatura je gotovo ista tokom cele godine

Prema informacijama objavljenim na sajtu posvećenom vodopadima Kaskate del Mulino, pristup prirodnim termalnim bazenima je besplatan, a posetioci mogu da ih obiđu tokom cele godine. Prirodni fenomen Saturnije nastao je zahvaljujući termalnoj vodi koja potiče iz područja planine Amiata, nekadašnjeg vulkana.

Voda prolazi kroz podzemne stenske pukotine, tokom dugog putovanja obogaćuje se mineralima, a zatim izbija na površinu. Prema podacima turističkih organizacija Toskane, temperatura vode na izvoru iznosi oko 37,5 stepeni Celzijusa, dok se u prirodnim bazenima uglavnom kreće između 35 i 37 stepeni.

Tokom vekova, neprekidno strujanje vode oblikovalo je krečnjačke terase i bazene različitih veličina. Preko njih se voda preliva u manjim slapovima, stvarajući prizor po kojem je Saturnija postala poznata širom sveta.

Posebnost ovog mesta je i sumporni sastav vode. Upravo zbog njega izvori imaju karakterističan miris, koji neki posetioci opisuju kao miris pokvarenih jaja. Uprkos tome, prirodni bazeni veoma su popularni među turistima koji žele da iskuse kupanje u termalnoj vodi bez odlaska u skupe velnes centre.

Parking i dodatne usluge moraju da se plaćaju

Jedna od najvećih prednosti Saturnije jeste to što se za ulazak u prirodne bazene ne plaća karta. Prirodno područje Kaskate del Mulino dostupno je tokom cele godine, a prema informacijama lokalnih turističkih izvora, može se posetiti u bilo koje doba dana i noći.

Ipak, besplatan ulazak ne znači da je baš sve bez troškova. Parking u blizini vodopada može da se naplaćuje, dok su dodatni sadržaji, poput organizovanih termalnih bazena, svlačionica, sauna i drugih velnes usluga, dostupni u posebnim komercijalnim kompleksima.

Važno je razlikovati prirodne vodopade Kaskate del Mulino od obližnjeg termalnog parka Terme di Saturnia, koji ima sopstvene bazene i naplaćuje ulaz. Za posetu prirodnim izvorima preporučuje se da se ponesu peškir, rezervna odeća i obuća pogodna za ulazak u vodu. Krečnjačke stene mogu biti veoma klizave, pa je potreban oprez prilikom kretanja između bazena.

U prirodnim bazenima nema stalnog nadzora spasilaca, a posetioci treba da vode računa o čistoći i da ne koriste sapune i šampone u vodi.

Zimi je prizor posebno neobičan

Saturnija je zanimljiva tokom svih godišnjih doba, ali posebno privlači pažnju tokom hladnijih meseci. Dok je vazduh hladan, iznad toplih bazena podiže se para, stvarajući gotovo nestvaran prizor. Upravo zbog kontrasta između hladnog vazduha i tople vode mnogi turisti biraju jesen i zimu za posetu.

Tokom letnjih vikenda i praznika na ovom mestu mogu se stvoriti velike gužve, pa se onima koji žele mirniji boravak preporučuje dolazak radnim danima ili u ranim jutarnjim satima.

Saturnija tako predstavlja zanimljiv primer kako priroda može da stvori prostor koji izgleda poput luksuznog velnes centra, a pritom je ulazak u njegove najpoznatije bazene potpuno besplatan.