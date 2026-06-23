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Beograd je kroz svoju istoriju uvek imao adrese koje su značile nešto više od same lokacije. Bile su to tačke susreta svetske elite i luksuza koji je diktirao trendove u celom regionu. Danas, dok se Novi Beograd transformiše u modernu metropolu, jedna takva adresa ponovo dobija svoj sjaj. U srcu Bloka 20, Delta District donosi nešto što je srpska prestonica čekala pune dve decenije - povratak čuvenog brenda InterContinental.

Međutim, ovaj povratak je mnogo šira priča od samog hotela. Prvi put u ovom delu Evrope, dobijate priliku da iskusite život u apartmanima sa potpisom InterContinentala. To je dom u kojem granica između vaše privatnosti i vrhunske hotelske usluge jednostavno nestaje. Stvara osećaj bezbrižnosti koji je do sada bio rezervisan samo za goste najboljih svetskih hotela.

Život sa pet zvezdica na stalnoj adresi

Kada razmišljate o luksuzu, verovatno prvo pomislite na vrhunsku arhitekturu ili prestižnu lokaciju. Iako Delta District nudi oba, prava suština apartmana je u neprocenjivom osećaju slobode i dodatnom vremenu koje dobijate. Zamislite da se budite u apartmanu koji je projektovan po najvišim svetskim merilima, dok vam je na raspolaganju apsolutno sve što nudi usluga iz kategorije sa pet zvezdica.

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Zahvaljujući specifičnoj „toploj vezi“, rezidenti su direktno povezani sa hotelom. To znači da je concierge servis na raspolaganju 24 sata dnevno, spreman da izađe u susret svakom zahtevu, od organizacije privatnog prevoza do rezervacije u najprestižnijim restoranima. Room-service koji donosi doručak na vaša vrata ili profesionalno održavanje apartmana dok ste vi na poslovnom putu, ovde nisu pogodnost. Na ovoj adresi, ove usluge su sastavni deo svakodnevice.

„Znamo da će InterContinental Beograd biti pravi orijentir za grad i zapravo za ceo svet. Oduševljena sam zbog toga što će ovo biti hotel koji će biti otvoren na vreme, do početka EXPO izložbe 2027. Brend InterContinental ima preko 240 hotela širom sveta i apsolutno sam sigurna da će InterContinental Beograd biti dragulj u kruni tog portfolija“, istakla je Karin Sheppard, viša potpredsednica i izvršna direktorka IHG Hotels & Resorts za Evropu.

Uživanje na vrhu Beograda

Jedan od najupečatljivijih delova života u Delta District kompleksu biće pristup sadržajima koji su do sada bili rezervisani samo za ekskluzivne svetske destinacije. Na vrhu kule, na skoro 100 metara visine, nalaziće se infinity bazen sa kojeg se pruža pogled na čitav grad.

Osim bazena, rezidentima je na raspolaganju i vrhunski Wellness & SPA centar, opremljen po najstrožim svetskim standardima. Bilo da žele brzinski trening u modernoj teretani pre posla ili potpuno opuštanje nakon napornog dana, sve se nalazi unutar kompleksa.

To je život u kojem ne biste morali da napuštate svoju adresu da biste dobili iskustvo koje parira onom u Dubaiju, Londonu ili Njujorku.

Privatnost u srcu poslovne zone

Iako se nalazi u najdinamičnijem delu Novog Beograda, Delta District je siguran kompleks koji garantuje apsolutnu privatnost. Rezidenti imaju pristup sopstvenom lounge prostoru, idealnom za diskretne razgovore ili networking, dok je za najmlađe rezervisana moderna igraonica koja nudi sigurno okruženje za igru.

Unutrašnje dvorište kompleksa predstavlja pravu zelenu oazu, koja pruža mir usred poslovnog centra prestonice. Ovde je prestiž u osećaju da pripadate sistemu koji na globalnom nivou raste iz godine u godinu i koji postavlja standarde luksuza decenijama unazad.

Ulaganje u apartman sa potpisom InterContinentala je izbor statusa koji se prepoznaje svuda u svetu. Sa otvaranjem planiranim pred EXPO 2027, ovaj kompleks postaje nova referentna tačka Beograda. Ovo je adresa na kojoj život konačno dobija nivo udobnosti i bezbrižnosti kakav zaslužuje.

Delta District je prilika da postanete deo nove, modernije istorije našeg grada, bez ikakvih kompromisa.

Delta District - Lična karta projekta Lokacija: Blok 20, Novi Beograd - prestižna zona u blizini Sava Centra. Koncept: Prve rezidencije sa potpisom InterContinentala u regionu. Servisi: 24/7 concierge, room-service, profesionalno održavanje doma. Ekskluzivni sadržaji: Infinity bazen na 20. spratu, Wellness & SPA, teretana, lounge za rezidente. Privatnost: Zatvoren blok sa sopstvenim dvorištem i igraonicom za decu. Dinamika: Otvaranje hotela u decembru 2026, useljenje vlasnika apartmana sredinom 2027. godine.