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Stubni (kula) ventilatori poslednjih godina su među najpopularnijim izborima jer spajaju moderan dizajn, praktičnost i dobru efikasnost. Ali da li su zaista bolji od klasičnih ventilatora sa lopaticama?

Zašto su stubni ventilatori sve popularniji?

Njihov najveći adut je kombinacija funkcionalnosti i kompaktnog dizajna. Zbog uskog oblika lako se uklapaju u svaki prostor, čak i u manje stanove, a pritom nude niz mogućnosti koje kod običnih ventilatora često nisu dostupne.

Ne zauzimaju mnogo prostora: Za razliku od klasičnih modela sa velikim postoljem i lopaticama, stubni ventilatori mogu se smestiti uz zid, između nameštaja ili u ugao prostorije. Idealni su za manje dnevne boravke, spavaće sobe i kancelarije.

Ravnomernije raspoređuju vazduh: Većina modela ima funkciju oscilacije, odnosno okretanja levo i desno. Tako se vazduh raspoređuje po većem delu prostorije umesto da duva samo u jednom smeru.

Tiši su tokom rada: Ako ventilator planirate da koristite tokom noći ili dok radite od kuće, stubni modeli su često prijatniji izbor. Mnogi rade dovoljno tiho da neće ometati san ili koncentraciju.

Bezbedniji su za porodice sa decom: S obzirom na to da nemaju izložene lopatice, predstavljaju bezbedniji izbor u domovima sa malom decom ili kućnim ljubimcima.

Nude više pametnih funkcija

Današnji stubni ventilatori retko služe samo za duvanje vazduha i gotovo uvek dolaze sa naprednim opcijama:

Više nivoa brzine

Različiti režimi rada (normalni, prirodni povetarac, noćni režim)

Tajmer za automatsko gašenje

Daljinski upravljač

LED ekran

Upravljanje preko mobilne aplikacije (kod naprednijih modela) Kada je klasični ventilator ipak bolji?

Ako vam je najvažniji što snažniji protok vazduha ili rashlađujete veću prostoriju, klasični ventilator i dalje ima prednost. Njegove velike lopatice stvaraju jači mlaz vazduha, što se posebno oseti tokom velikih vrućina.

Kako izvući maksimum iz stubnog ventilatora?

Iako ventilator ne snižava temperaturu vazduha poput klima-uređaja, pravilnim korišćenjem može biti znatno efikasniji:

Omogućite protok: Postavite ga tako da vazduh može slobodno da cirkuliše.

Uključite oscilaciju: Koristite funkciju oscilacije kako bi se svežina ravnomerno rasporedila.

Blokirajte toplotu: Tokom dana zatvorite prozore i spustite roletne kako biste sprečili ulazak toplote.

Iskoristite svežinu spolja: Uveče ga postavite uz otvoreni prozor kako bi uvlačio svežiji vazduh spolja.

Održavajte uređaj: Redovno čistite otvore za vazduh jer prašina smanjuje efikasnost rada.