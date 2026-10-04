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Veličanstven skup u Areni doneo je mnogo važnih i moćnih poruka, a među njima je i Vučićeva najava jasnog kontinuiteta dosadašnje ekonomske politike i novog privrednog zamaha Srbije.

Kurir izdvaja pet ekonomskih poruka iz govora Aleksandra Vučića koje na najbolji način prenose suštinu onoga što možemo očekivati u naredne četiri godine.

1. Finansijski suverenitet i ekonomska nezavisnost

Kao bazična poruka nametnulo se pitanje ekonomske samostalnosti u turbulentnim globalnim vremenima. Nosilac liste Ujednjena Srbija apostrofirao je potrebu da zemlja zadrži kontrolu nad sopstvenim resursima bez diktata spolja.

- Govoriću o onome što mislim da je važno za Srbiju, šta je njena budućnost... Mi hoćemo da budemo vojno neutralni i slobodni, a slobode nema bez jake i nezavisne domaće kase - poručio je jasno Vučić.

Foto: Instagram Printscreen

Ova poruka ima dvojaku ulogu. Prvo, pokazuje koliko se suverenitet visoko kotira na listi prioriteta doskorašnjeg šefa države. Drugo, na ekonomskom planu suverenitet se prevodi kao sposobnost države da samostalno donosi odluke o strateškim investicijama i socijalnim davanjima bez strogih uslovljavanja međunarodnih finansijskih institucija, što je luksuz koji zavisi isključivo od stabilnosti deviznih rezervi i kontrole javnog duga.

2. Infrastrukturni kontinuitet kao zamajac BDP

Nastavak velikih kapitalnih projekata ostaje ključni motor privrednog rasta. Poruka iz Arene bila je nedvosmislena: od velikih puteva i pruga neće se odustati.

- Važno je da Srbija ekonomski napreduje, da gradimo, spajamo i razvijamo svaki kraj naše zemlje, jer bez novih puteva i fabrika nema opstanka naših porodica - istakao je Vučić.

Foto: Kirill Neiezhmakov/Shutterstock, Marko Karović

Javne investicije u infrastrukturu dokazano generišu privrednu aktivnost angažovanjem domaće građevinske operative i multiplikativnim efektom na prateće grane. Sledeće godine je i Ekspo, koji će BDP Srbije i privredni rast bez ikakve sumnje dići u nebesa.

3. Privlačenje investitora i rešavanje problema na lokalu

Fokus ekonomskog narativa zadržao se na ravnomernom regionalnom razvoju, s posebnim akcentom na specifične demografske i socijalne grupe koje teže dolaze do zaposlenja u unutrašnjosti, uz privlačenje novih investicija (u čemu se Vučić u svoja dva mandata na Andrićevom vencu pokazao kao velemajstor) u delove zemlje gde ih do sada nije bilo u tolikoj meri. To, naravno, omogućava nova mreža najmodernijih puteva i brza pruga.

Na ovome Vučić posebno insistira: Značaj novih tehnologija i veštačke inteligencije Ono na čemu Aleksandar Vučić posebno insistira jeste da ne smemo izgubiti korak u primeni novih tehnologija i veštačke inteligencije. To će u narednim godinama biti veliki izazov, a šta pravi potezi donose kad se povuku, vidi se, na primer, i po tome što smo nedavno dobili fabriku robota kakvu i mnogo razvijenije zemlje samo mogu da sanjaju.

- Za svaki kraj je neophodno da se dovede neki pogon koji bi mogao da zaposli što više ljudi, pre svega žene, kako bismo osigurali stabilnost porodičnih prihoda - naglasio je Vučić.

Ova stavka naročito je važna jer je od suštinskog značaja za rešavanje problema depopulacije u mnogim delovima Srbije, što je svakako nešto što muči sve ili gotovo sve evropske zemlje.

4. Efikasnost administracije i terenski rad ministara

Jedna od najzvučnijih poruka odnosila se na reformu izvršne vlasti i promenu metodologije rada buduće vlade. Efikasnost države se direktno vezuje za to i potpuno je jasno zašto Aleksandar Vučić na tome insistira.

Foto: Vlada Srbije

- Najavljujem vladu sa 12 ministara i ministre koji će svakog dana biti na terenu, među narodom i privrednicima, a ne zatvoreni u kabinetima - kazao je on.

Najava drastičnog smanjenja broja resora na 12 nosi snažnu poruku o racionalizaciji državnog aparata i smanjenju budžetskih rashoda na administraciju. Iz vizure biznis sektora, zahtev da ministri stalno budu na terenu svakako je nešto što je od ključnog značaja. Nema sumnje, to će biti važan faktor i za privlačenje novih investitora.

5. Odbijanje političkih blokova radi ekonomske saradnje

Geopolitička neutralnost ponovo je definisana kao preduslov za nesmetanu ekonomsku saradnju i sa Istokom i sa Zapadom, što Srbiju pozicionira kao specifičan most u podeljenoj globalnoj ekonomiji.

- One naše protivnike podržavaju baš oni koji traže da budemo deo vojnih i političkih blokova, a mi hoćemo slobodu da radimo sa svima u interesu naših gra|ana - jasan je bio nosilac liste Ujedinjena Srbija.

U savremenoj geoekonomiji, odbijanje svrstavanja omogućava očuvanje energetskih aranžmana s tradicionalnim partnerima (ruski gas trenutno plaćamo gotovo tri puta manje nego druge zemlje), dok se istovremeno zadržavaju preferencijalni statusi i privlače direktne strane investicije iz Evropske unije i SAD. Ova strategija donosi jasne ekonomske benefite, što u svom novčaniku osećaju svi građani naše zemlje, kao i privreda.