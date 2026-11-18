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Ovaranje je planirano za 2026. godinu

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Prema jednoj studiji, proizvođač automobila Folksvagen (Volkswagen), koji se nalazi u krizi, zarađuje još samo dvanaest evra po prodatom automobilu.

Pritom su pre svega vanredni troškovi, koji su dostigli ukupno 8,7 milijardi evra, odigrali glavnu ulogu, navodi se u istraživanju Centra za automobilski menadžment (CAM), objavljenom u četvrtak.

Korigovana marža od 3,8 odsto pokazuje da Folksvagen mora dodatno da poboljša svoju troškovnu bazu i profitabilnost kako bi osigurao dugoročnu konkurentnost. U celoj industriji profiti su pod pritiskom. U proseku su proizvođači automobila nakon devet meseci ostvarili prinos od 3,6 odsto, dok je prethodne godine ta vrednost iznosila četiri odsto. Dve trećine kompanija ostvarilo je manji profit.

"Kada profit pada gotovo šest puta brže od prihoda, to je signal za uzbunu za celu industriju“, izjavio je Štefan Bracel, direktor CAM-a.

Transformacija mora biti snažnije usmerena na profitabilne inovacije i efikasnije strukture.

U proseku na nivou cele industrije, prema studiji, zarada po prodatom automobilu iznosi 1.363 evra, dok je pre godinu dana bila 1.409 evra.

Mercedes je pritom povećao svoj profit po automobilu za 31 odsto, na 4.198 evra, dok BMW sa 3.059 evra zarađuje oko trećinu manje nego prethodne godine.

Natprosečno dobro su zaradili i Tojota (Toyota) i Dženeral motors (General Motors).

Tesla se sa 1.335 evra nalazi tik ispod proseka industrije, dok su Ford, BYD, Čeri (Chery) i Suzuki ostvarili između 994 i 1.254 evra.

Kineski proizvođači Džili (Geely), SAIC i Grejt vol (Great Wall) zaradili su oko 700 evra, a Stelantis (Stellantis), matična kompanija Opela, svega 250 evra. (APA, 12. 11. 2026)