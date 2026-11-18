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Na tržištu nekretnina pojavila se zanimljiva ponuda za sve koji traže kuću po pristupačnoj ceni. U Staroj Moravici prodaje se kuća, a cena ove nekretnine iznosi 13.000 evra.

Kuća se sastoji od dnevne sobe, spavaće sobe, odvojene kuhinje, trpezarije i kupatila, što budućim vlasnicima pruža osnovne uslove za svakodnevni život.

Nekretnina se nalazi na placu površine tri ara, a od priključaka poseduje struju i vodu.

Kupovina preko konkursa

Posebno je zanimljivo to što postoji mogućnost kupovine kuće i putem konkursa, što potencijalnim kupcima može biti dodatna pogodnost.

S obzirom na cenu od 13.000 evra, ovu ponudu mogu razmotriti svi koji žele da pronađu svoj krov nad glavom, kuću za odmor ili nekretninu koju bi vremenom prilagodili sopstvenim potrebama.

Svi zainteresovani za više informacija o kući i uslovima prodaje mogu se obratiti kontakt osobi.