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Montažna kuća od 100 kvadrata za 50.000 evra zvuči kao odlična alternativa kupovini stana, naročito u gradovima u kojima cene nekretnina godinama predstavljaju veliki problem. Međutim, oglašena cena često ne obuhvata sve što je potrebno da bi se vlasnik zaista uselio. Temelji, priključci, dokumentacija, priprema zemljišta i opremanje mogu povećati ukupnu investiciju za desetine hiljada evra. Zato je pre potpisivanja ugovora važno proveriti šta se tačno dobija za ponuđeni novac.

Montažne kuće već dugo privlače pažnju ljudi koji žele sopstveni dom, ali ne žele ili ne mogu da izdvoje novac za kupovinu velikog stana. Njihova prednost često se predstavlja kroz kraće vreme izgradnje, unapred definisane modele i mogućnost da se troškovi lakše planiraju.

Ipak, najvažnije pitanje nije koliko košta sama kuća, već koliko će koštati kompletan projekat.

Prema analizi tržišnih ponuda koju je tokom 2026. objavio portal Nekretnine.rs, montažne kuće površine oko 100 kvadrata, u zavisnosti od opreme i kvaliteta izrade, ponuđene su po okvirnim cenama od 50.000 do 94.000 evra.

Međutim, u toj računici često nisu obuhvaćeni svi prateći radovi.

Temelji mogu koštati više hiljada evra

Prvi veliki trošak koji kupci ponekad previde jeste izrada temelja. Iako se montažna kuća sastavlja od unapred pripremljenih elemenata, za trajni stambeni objekat potrebna je odgovarajuća konstrukcija oslonjena na projektovanu podlogu. Prema pomenutoj analizi, troškovi temelja okvirno se kreću od 60 do 100 evra po kvadratnom metru, što za kuću od 100 kvadrata predstavlja dodatnih 6.000 do 10.000 evra.

montažna kuća, dvorište, cveć Foto: Kinek00/Shutterstock

Ipak, stvarna cena zavisi od terena, projekta i potrebnih radova. Na parcelama sa nepovoljnim geološkim uslovima troškovi mogu biti veći, pa je pre donošenja odluke potrebno pribaviti stručnu procenu.

Priključci nisu automatski uključeni u cenu

Drugi važan trošak odnosi se na priključenje kuće na infrastrukturu. Električna energija, voda, kanalizacija i eventualno gas zahtevaju odgovarajuće tehničke uslove i radove. Prema analizi tržišnih ponuda, priključci mogu predstavljati izdatak od približno 3.000 do 8.000 evra, ali taj raspon nije univerzalan.

Ako se parcela nalazi daleko od postojeće mreže ili su potrebni dodatni radovi, troškovi mogu biti znatno veći. Zato je pre kupovine zemljišta važno proveriti da li infrastruktura zaista postoji u blizini i pod kojim uslovima je moguće priključenje.

Projekat i dozvole takođe se plaćaju

Jedna od najčešćih zabluda jeste da se montažna kuća može postaviti bez građevinske dozvole samo zato što se brzo gradi. U Srbiji trajni stambeni objekat mora ispuniti odgovarajuće urbanističke, građevinske i druge zakonske uslove.

To znači da investitor treba da proveri mogućnost gradnje na parceli, pribavi potrebnu dokumentaciju i sprovede odgovarajuće postupke. Troškovi mogu obuhvatiti projektovanje, geodetske radove, administrativne takse i doprinose za uređivanje građevinskog zemljišta, u zavisnosti od konkretnog projekta i lokacije.

Ovi izdaci nisu isti u svim opštinama, pa je pogrešno računati da za dokumentaciju postoji jedna univerzalna cena.

Priprema placa može potpuno promeniti budžet

Četvrta stavka jeste zemljište na kojem će se kuća nalaziti. Ravna parcela sa uređenim pristupom i postojećom infrastrukturom ne zahteva iste radove kao plac na nagibu ili zemljište kojem nedostaje prilaz. Ponekad su potrebni nivelisanje terena, izrada pristupnog puta, odvodnjavanje, potporni zidovi ili drugi građevinski zahvati. Prema pomenutoj tržišnoj analizi, priprema i uređenje parcele u pojedinim slučajevima mogu dodati od 5.000 do 20.000 evra.

"Ključ u ruke“ ne znači uvek potpuno opremljen dom

Peta važna stavka jeste ono što kupac dobija u okviru ugovorenog paketa. Izraz „ključ u ruke“ može podrazumevati završene podove, zidove, instalacije i sanitarije, ali ne mora uključivati kuhinju, nameštaj, rasvetu, određene uređaje ili uređenje dvorišta.

Sadržaj ponude zavisi od proizvođača i konkretnog ugovora. Zato je važno zatražiti detaljnu specifikaciju radova i materijala, sa jasno navedenim stavkama koje se dodatno plaćaju. Kupac treba da proveri i troškove transporta, posebno ako se parcela nalazi daleko od proizvodnog pogona. Koliko onda zaista košta montažna kuća?

Foto: Shutterstock

Ako uzmemo ilustrativan primer kuće od 100 kvadrata čija je oglašena cena 50.000 evra, već samo temelji od 6.000 do 10.000 evra, priključci od 3.000 do 8.000 evra i uređenje placa od 5.000 do 20.000 evra mogu povećati budžet na približno 64.000 do 88.000 evra.

U taj zbir još nisu nužno uključeni kupovina zemljišta, projektna dokumentacija, administrativni troškovi i opremanje. To ne znači da će svaka montažna kuća koštati toliko, već pokazuje koliko početna cena može biti različita od ukupnog ulaganja.

Ovaj raspon služi kao orijentacija, a ne kao predračun za konkretnu parcelu. Zato kupovina jeftinog zemljišta ne znači automatski i jeftiniju izgradnju kuće.

Da li je montažna kuća ipak povoljnija od stana?

Montažna kuća može biti finansijski zanimljiva alternativa, naročito za one koji već poseduju odgovarajuću parcelu. Međutim, poređenje sa stanom mora biti realno. Stan se najčešće kupuje sa postojećim priključcima i uređenom infrastrukturom, dok izgradnja kuće podrazumeva i troškove koje kupac stana ne vidi kao zasebne stavke.

Sa druge strane, kuća može ponuditi dvorište, veću privatnost i mogućnost drugačijeg organizovanja prostora. Zato odluka ne zavisi samo od cene kvadrata, već i od lokacije, načina života, troškova održavanja i raspoloživog budžeta.