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Intenzivirana je gradnja poslednje deonice Moravskog koridora, koja je duga oko 12 kilometara, a šef projekta "Moravski koridor" Leonid Vuković izjavio je da se radovi na završetku potpuno integrisanog digitalnog auto-puta odvijaju u skladu sa predviđenom dinamikom.

On je rekao da su u toku radovi na teritoriji Grada Kraljeva,kao i da taj auto-put dug 112,4 kilometara povezuje Rasinski, Raški i Moravički okrug.

- Mi smo do sada izgradili i u saobraćaj pustili više od 100 kilometara auto-puta. Trenutno se radovi odvijaju na teritoriji Grada Kraljeva, gde su završeni radovi na izgradnji nasipa. Fizički napredak na izgradnji mostova, nadvožnjaka i podvožnjaka iznosi 98 odsto, dok napredak na izgradnji objekata hidrotehničkog uređenja Zapadne Morave iznosi 95 odsto. Radovi se odvijaju u skladu sa predviđenom dinamikom - rekao je Vuković.

Intenzivirani radovi

On je za "Politiku" rekao da je specifično to što se taj auto-put, koji je projektovan kao napredni tehnološki ekosistem, celom svojom dužinom nalazi u dolini Zapadne Morave.

Kako se navodi, intenzivirani su radovi na preostalih 12 kilometara Moravskog koridora, koji će do kraja godine biti otvoren za saobraćaj, kao i da taj projekat, dug 112,37 kilometara, predstavlja stratešku vezu između "Koridora 10" (Beograd-Niš) i auto-puta "Miloš Veliki".

Kada je reč o tom prvom potpuno digitalnom 5G auto-put u Srbiji, koji je opremljen optičkom mrežom i baznim stanicama, glavni cilj je da do kraja godine bude izgrađeno i u saobraćaj pušteno i preostalih 12 kilometara tog auto-puta čime će celokupan "Moravski koridor" od Pojata do Preljine biti pušten u saobraćaj.

1/5 Vidi galeriju Moravski koridor je važna saobraćajnica u Srbiji Foto: RINA, Printskrin Pink TV

Inače, na tom delu auto-puta nalazi se 15 putnih objekata, od čega osam mostova, četiri nadvožnjaka i tri podvožnjaka, ukupne dužine 1,18 kilometara.

Takođe, na 73. kilometru auto-puta postoji obostrano parkiralište "Donja Ratina", dok se na 78. kilometru auto-puta nalazi denivelisana raskrsnica "Kamidžora".

Vuković kaže da ono što je posebno važno jeste da se na tom delu auto-puta nalazi pet objekata hidrotehničkog uređenja Zapadne Morave, čija ukupna dužina iznosi 5,5 kilometara.

- Četiri objekta predstavljaju potpuno novo korito Zapadne Morave, ukupne dužine pet kilometara, dok je jedan objekat obaloutvrda, dužine 500 metara. U toku su asfalterski radovi, radovi na putnim objektima i radovi na objektima hidrotehniččkog uređenja Zapadne Morave. Takođe, u toku su i radovi na otvorenom i zatvorenom sistemu odvodnjavanja, radovi na zaštiti auto-puta od velikih voda Zapadne Morave, kao i radovi na izgradnji infrastrukture za napajanje auto-puta električnom energijom - kaže Vuković.

Osim navedenih radova, u toku su i završni radovi - humuziranje kosina nasipa, postavljanje vertikalne saobraćajne signalizacije, izrada horizontalne saobraćajne signalizacije, ugradnja elastičnih odbojnih ograda, postavljanje zaštitnih žičanih ograda, a na pojedinim delovima trase, već se otpočelo i sa završnim čišćenjem auto-puta.

Vuković kaže da će "Moravski koridor" sasvim sigurno otvoriti nove mogućnosti stanovnicima centralne Srbije, jer će ih zbog bezbednijeg i kraćeg putovanja bolje povezati i međusobno, ali i sa većim centrima, kao što su Kruševac, Kraljevo i Čačak.

- To će stvoriti nove prilike, bilo da je u pitanju obrazovanje, zaposlenje ili pristup zdravstvenim uslugama. Takođe, nesumnjivo je da će Moravski koridor doprineti razvoju privrede i turizma u centralnoj Srbiji od čega će takođe imati koristi meštani ovog dela Srbije - ističe Vuković.

"Moravski koridor" predstavlja novu generaciju saobraćajne infrastrukture, prve ovakve u Srbiji i jedinstvene u ovom delu Evrope.

Integrisani digitalni auto-put

Reč je o potpuno integrisanom digitalnom auto-putu, koji je projektovan kao napredni tehnološki ekosistem u kojem su saobraćajna infrastruktura, telekomunikacione tehnologije, sistemi za nadzor i upravljanje saobraćajem i komunikacija između puta i vozila objedinjeni u jedinstven sistem, sa ciljem povećanja bezbednosti, efikasnijeg upravljanja saobraćajem i pružanja pravovremenih informacija vozačima.

Foto: RINA

Moravski koridor je projektovan tako da informaciona infrastruktura aktivno utiče na upravljanje saobraćajem, a podaci koji se prikupljaju na terenu u realnom vremenu obrađuju se i koriste za donošenje odluka koje mogu direktno da utiču na bezbednost i efikasnost saobraćaja.

Kako se navodi, jedna od ključnih komponenata ovog sistema jeste centralni sistem za nadzor i upravljanje saobraćajem, koji je uspostavljen duž cele trase.

Mreža senzora, meteo-stanica, brojača vozila i sistema za video-detekciju incidenata kontinuirano, u realnom vremenu, prikuplja podatke o vremenskim uslovima, stanju kolovoza, intenzitetu saobraćaja i vanrednim događajima.

Sistem prepoznaje potencijalne opasnosti i automatski ili uz potvrdu operatera pokreće unapred definisane scenarije radi preventivnog delovanja i zaštite učesnika u saobraćaju.