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Iznajmljivanje stana predstavlja dodatni izvor prihoda za mnoge građane Srbije, ali vlasnici nekretnina koji na ovaj način zarađuju imaju i obavezu prema državi.

Naime, prihod od izdavanja stana podleže porezu na prihode od nepokretnosti, a njegova efektivna stopa iznosi 15 odsto od ugovorene bruto zakupnine.

Prema Zakonu o porezu na dohodak građana, poreska stopa iznosi 20 odsto, ali se pre obračuna poreza osnovica umanjuje za 25 odsto na ime normiranih troškova. To u praksi znači da vlasnik stana državi plaća 15 odsto od ostvarene zakupnine.

Državi 15 odsto od kirije

Tako, prema istraživanju Kamatice, ukoliko vlasnik izdaje stan za 500 evra mesečno, porez iznosi 75 evra u dinarskoj protivvrednosti. Za kiriju od 400 evra, poreska obaveza iznosi 60 evra, dok se za mesečni zakup od 300 evra plaća 45 evra poreza.

Obveznik poreza je vlasnik nekretnine koji ostvaruje prihod od izdavanja. Kada stan izdaje fizičkom licu, zakupodavac je dužan da sam obračuna porez, podnese odgovarajuću poresku prijavu i izmiri obavezu.

Važno je napomenuti da se navedeni obračun odnosi na uobičajeno izdavanje stana na duži period, a ne na kratkoročno pružanje usluga smeštaja turistima, za koje važe posebna poreska pravila.

Dakle, vlasnici stanova koji ostvaruju prihod od kirije ne bi trebalo da zanemare poreske obaveze, jer prijavljivanje prihoda i plaćanje poreza predstavljaju zakonsku obavezu.