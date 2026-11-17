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Privreda Srbije spremna je da investira, razvija poslovanje i otvara nova radna mesta, ali su joj za to neophodni stabilni propisi, manji troškovi poslovanja, efikasnija administracija i kvalifikovana radna snaga, saopštila je Unija poslodavaca Srbije. Poslodavci upozoravaju da na ove probleme ukazuju godinama, kroz brojne inicijative i predloge upućene nadležnim institucijama.

Na osnovu konsultacija sa članovima i rezultata sprovedene ankete, Unija poslodavaca Srbije je identifikovala ključne prepreke za razvoj privrede u 2027. godini, među kojima su nepredvidivost propisa, visoka fiskalna i parafiskalna opterećenja, birokratija, nelojalna konkurencija, siva ekonomija, rast cena energenata i nedostatak stručnih kadrova.

- Poslodavcima nisu potrebne samo kratkoročne mere podrške, već sistemska rešenja i dugoročna strategija razvoja koja će omogućiti sigurnije planiranje poslovanja, investicije i zapošljavanje - navodi se u saopštenju.

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Da zahtevi privrede nisu novi, potvrđuje i pregled inicijativa i predloga Unije poslodavaca Srbije iz perioda od 2017. do 2026. godine. Tokom prethodnih deset godina Unija je, navodi se, kontinuirano ukazivala na sistemske prepreke poslovanju i nadležnim institucijama predlagala rešenja.

- U skladu sa stavovima članstva i dugogodišnjim zalaganjem za unapređenje poslovnog ambijenta, Unija poslodavaca Srbije izdvojila je pet ključnih prioriteta za 2027. godinu. Brojevi navedeni uz svaki prioritet predstavljaju broj evidentiranih inicijativa, predloga i drugih aktivnosti neposredno povezanih sa tom oblašću u prethodnih deset godina:

Smanjenje troškova poslovanja - 27 inicijativa i predloga. Smanjenje poreza, doprinosa i drugih fiskalnih i parafiskalnih nameta, uz obezbeđivanje predvidivosti poreskih i drugih obaveza koje utvrđuju jedinice lokalne samouprave, kako bi poslodavci mogli pouzdanije da planiraju troškove, investicije i razvoj poslovanja.

- 27 inicijativa i predloga. Smanjenje poreza, doprinosa i drugih fiskalnih i parafiskalnih nameta, uz obezbeđivanje predvidivosti poreskih i drugih obaveza koje utvrđuju jedinice lokalne samouprave, kako bi poslodavci mogli pouzdanije da planiraju troškove, investicije i razvoj poslovanja. Pojednostavljenje administrativnih procedura - 25 inicijativa i predloga. Manje birokratije, efikasnije institucije, jednostavnije procedure i stabilniji propisi, uključujući transparentniji i ujednačeniji rad lokalnih poreskih administracija.

- 25 inicijativa i predloga. Manje birokratije, efikasnije institucije, jednostavnije procedure i stabilniji propisi, uključujući transparentniji i ujednačeniji rad lokalnih poreskih administracija. Nacionalna strategija razvoja privrede i reforma obrazovanja - 24 inicijative i predloga. Donošenje dugoročne nacionalne strategije razvoja privrede, uz reformu obrazovnog sistema i njegovo usklađivanje sa potrebama tržišta rada, kako bi se obezbedili stručni kadrovi i veštine neophodne za konkurentnu privredu.

- 24 inicijative i predloga. Donošenje dugoročne nacionalne strategije razvoja privrede, uz reformu obrazovnog sistema i njegovo usklađivanje sa potrebama tržišta rada, kako bi se obezbedili stručni kadrovi i veštine neophodne za konkurentnu privredu. Snažnija podrška domaćoj privredi - 19 inicijativa i predloga. Stvaranje podsticajnijih uslova za razvoj domaćih preduzeća, sa posebnim akcentom na inovacije, primenu novih znanja i tehnologija, modernizaciju proizvodnje, podršku investicijama i razvoj poljoprivrede.

- 19 inicijativa i predloga. Stvaranje podsticajnijih uslova za razvoj domaćih preduzeća, sa posebnim akcentom na inovacije, primenu novih znanja i tehnologija, modernizaciju proizvodnje, podršku investicijama i razvoj poljoprivrede. Modernizacija tržišta rada - 19 inicijativa i predloga. Fleksibilnija pravila zapošljavanja i otpuštanja, uz očuvanje prava zaposlenih i uspostavljanje efikasnijeg sistema za sprečavanje zloupotrebe bolovanja".

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Pored navedenih oblasti, tokom prethodnih deset godina Unija je, kako se navodi, evidentirala i 20 inicijativa, predloga i drugih aktivnosti neposredno povezanih sa stvaranjem predvidivog i ravnopravnog poslovnog okruženja, što dodatno potvrđuje kontinuitet njenog zalaganja za pravnu sigurnost, stabilne propise i jednake tržišne uslove.

- Brojne inicijative Unije pokretane su kroz socijalni dijalog, a pojedine su dobile i podršku Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije. Neophodno je da usaglašeni predlozi ne ostanu samo preporuke, već da budu pretočeni u konkretne mere i sistemska rešenja, uz aktivno učešće predstavnika poslodavaca i sindikata u kreiranju ekonomskih i socijalnih politika", ističe se u saopštenju.

Privreda, dodaje se u saopštenju - "ne traži privilegije, već jednake uslove, jasna pravila i mogućnost da planira svoju budućnost".

- Bez predvidivog poslovnog okruženja, nacionalne strategije razvoja i sistemskih reformi nema ni dugoročnih investicija, novih radnih mesta i održivog privrednog rasta - navodi se u saopštenju Unije poslodavaca Srbije.