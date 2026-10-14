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Čak 72,3% poslodavaca u Srbiji smanjenje administrativnog opterećenja vidi kao ključni cilj izmena Zakona o radu, pokazalo je istraživanje koje je sprovela Unija poslodavaca Srbije koje je uređano u okviru projekta "Jačanje kapaciteta za zagovaranje zasnovano na dokazima i unapređenje komunikacije sa članstvom“, koji finansira Center for International Private Enterprise (CIPE).

Istraživanje je pokazalo da modernizacija Zakona o radu i smanjenje administrativnih procedura i birokratskih nameta predstavljaju ključni uslov, za stvaranje predvidivog i konkurentnog poslovnog okruženja u Srbiji.

Prigalođavanje tehnološkim rpomenama

Postojeći zakonski okvir nedovoljno odgovara savremenim uslovima poslovanja, zbog čega se ističe potreba za reformom radnog zakonodavstva koja će osigurati viši nivo pravne sigurnosti, podstaći produktivnost i omogućiti privredi prilagođavanje tehnološkim i tržišnim promenama.

- Privreda se svakodnevno suočava sa neujednačenim, neočekivanim i samovoljno kreiranim birokratskim procedurama i nametima koji se ne mogu obuhvatiti realnim projekcijama troškova poslovanja, zbog čega je ukidanje takve prakse osnovni preduslov za održiv ekonomski rast - piše u saopštenju Unije poslodavaca Srbije.

Dodaje se da je za uspešnu reformu neophodan otvoren i kontinuiran dijalog države, poslodavaca i sindikata, uz doslednu primenu i sprovođenje zaključaka Socijalno-ekonomskog saveta (SES) koji su usvojeni konsenzusom, ali su ostali neimplementirani u praksi.

- Na osnovu zahteva privrede i nalaza našeg istraživanja, Unija poslodavaca Srbije predlaže da se buduće izmene Zakona o radu usmere na sledeće ključne prioritete: Manje papirologije i potpun prelazak na elektronske procedure: U eri digitalnog poslovanja, neophodno je zakonski omogućiti potpunu elektronsku dostavu radnopravne dokumentacije (ugovora o radu, obaveštenja, rešenja i upozorenja) uz jasne dokaze o prijemu i zaštiti podataka. Time se značajno ubrzavaju postupci, smanjuju troškovi i eliminiše višestruko unošenje istih podataka - naglašavaju u UPS.

Efikasnije procedure za zloupotrebu bolovanja

Iz tog udruženja poslodavaca ističu da su potrebne i jasnije i efikasnije procedure u slučaju zloupotrebe bolovanja.

- Unapređenje mehanizama provere opravdanosti bolovanja mora obezbediti jednostavne i pravovremene postupke u slučajevima sumnje na zloupotrebu prava, uz puno poštovanje zdravstvenih podataka zaposlenih. Predlaže se da odgovarajuća medicinska dokumentacija privatnih zdravstvenih ustanova posluži kao osnov za pokretanje provere pred nadležnim organima - kažu u UPS.

Dodaju i da su neophodna i jasna pravila pri prestanku radnog odnosa.

- Postupci koji prethode otkazu moraju se preciznije urediti kako proceduralni i formalni propusti ne bi automatski poništavali opravdane odluke poslodavaca, čime bi se izbegli nepotrebni i dugotrajni radni sporovi, uz punu zaštitu prava zaposlenih na izjašnjenje. Savremena organizacija rada i fleksibilnost: Zakon mora prepoznati rad na daljinu, rad od kuće i hibridne modele, kao i omogućiti fleksibilniji raspored radnog vremena prema operativnim potrebama poslovanja - ističu u UPS.

Obrazovanje za prati potrebe privrede

U saopštenju se ističe i da obrazovanje mora da prati potrebe privrede i razvoj tehnologija.

- Hronični nedostatak kvalifikovanih radnika zahteva čvršće povezivanje obrazovnih ustanova i privrede, širenje praktične nastave i reformu nastavnih programa prema potrebama tržišta rada, a ne prema strukturi profesorskog kadra. Zato je nužno modernizovati zakonski okvir za stručno usavršavanje i dodatne obuke zaposlenih, naročito imajući u vidu brz razvoj veštačke inteligencije i novih tehnologija koje iz korena menjaju način poslovanja. U ovom procesu je veoma značajna finansijka podrška države - obajšnjava se u saopštenju.

Iz Unije poslodavaca Srbije posebno naglašavaju da pri donošenju novih propisa država mora voditi računa o njihovom uticaju na mikro, mala i srednja preduzeća, koja imaju najmanje kapaciteta da apsorbuju dodatne namete i administrativne obaveze.

- Kvalitetan zakonodavni okvir Zakon mora omogućiti uspešno poslovanje uz istovremenu zaštitu prava radnika, jer su samo uz jasna pravila i stabilne uslove mogući jačanje konkurentnosti i stvaranje kvalitetnih i održivih radnih mesta - zaključuje se u saopštenju UPS.