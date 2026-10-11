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Zakon o radu propisuje slučajeve u kojima ovo pravo može da se ostvari, kao i broj dana koji pripada zaposlenima. Zaposleni u Srbiji mogu da odsustvuju sa posla i mimo godišnjeg odmora, a da za to vreme primaju naknadu zarade.

Zakon predviđa slobodne dane zbog venčanja, rođenja deteta, teže bolesti člana porodice, smrti bliskog srodnika i dobrovoljnog davanja krvi, dok dodatna prava mogu biti utvrđena pravilnikom poslodavca ili ugovorom o radu.

Mnogi zaposleni planiraju godišnji odmor unapred, ne znajući da u određenim životnim situacijama mogu da dobiju slobodne dane koji se ne odbijaju od njihovog redovnog odmora. To pravo uređuje Zakon o radu, ali broj dana nije isti za sve slučajeve.

Važno je znati da ne postoji jedan univerzalni broj dodatnih slobodnih dana koji svaki zaposleni može da koristi za bilo koju privatnu obavezu. Pravo zavisi od razloga odsustva, zakonskih uslova i pravila koja važe kod poslodavca.

Koliko slobodnih dana možete da dobijete mimo godišnjeg odmora?

Prema članu 77. Zakona o radu, zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo u ukupnom trajanju do pet radnih dana tokom kalendarske godine zbog sklapanja braka, porođaja supruge, teže bolesti člana uže porodice i drugih slučajeva utvrđenih opštim aktom ili ugovorom o radu.

Zaposleni Foto: Shutterstock

Pored toga, zakon predviđa i posebna prava na odsustvo zbog smrti člana uže porodice i dobrovoljnog davanja krvi. To znači da plaćeno odsustvo po različitim osnovima ne treba posmatrati kao jedan jedinstven fond slobodnih dana. Za svaki slučaj postoje posebna pravila, a pravilnik poslodavca ili ugovor o radu mogu da predvide i povoljnije uslove.

U kojim slučajevima imate pravo na plaćene slobodne dane? 1. Venčanje

Sklapanje braka jedan je od zakonski predviđenih razloga za plaćeno odsustvo. Međutim, zakon ne propisuje da svaki zaposleni automatski dobija pet dana samo zbog venčanja. Ukupno trajanje odsustva po osnovima iz prve grupe ograničeno je na pet radnih dana godišnje, dok se konkretno trajanje određuje opštim aktom i ugovorom o radu. Zato je potrebno proveriti koliko dana pripada zaposlenom u skladu sa pravilima koja važe kod njegovog poslodavca.

2. Rođenje deteta

Zakon posebno navodi porođaj supruge kao osnov za plaćeno odsustvo. Ovo pravo treba razlikovati od roditeljskog odsustva i drugih prava koja zaposleni mogu da ostvaruju po posebnim propisima. Konkretan broj dana za ovaj slučaj utvrđuje se u skladu sa zakonom, pravilnikom i ugovorom o radu.

3. Teža bolest člana uže porodice

Kada se zaposleni suoči sa težom bolešću člana uže porodice, može da ostvari pravo na plaćeno odsustvo u skladu sa zakonskim uslovima.

Zakon među članove uže porodice ubraja bračnog druga, decu, braću, sestre, roditelje, usvojioca, usvojenika i staratelja. Za druga lica poslodavac može odobriti odsustvo pod uslovima utvrđenim zakonom i internim aktima.

4. Smrt člana uže porodice

Ovo je jedan od posebnih osnova za odsustvo. Zakon o radu propisuje pet radnih dana plaćenog odsustva zbog smrti člana uže porodice. Ovih pet dana predstavlja posebno pravo i ne treba ih mešati sa fondom do pet radnih dana koji se odnosi na sklapanje braka, porođaj supruge, težu bolest člana uže porodice i druge predviđene slučajeve.

5. Dobrovoljno davanje krvi

Zaposleni koji dobrovoljno daje krv ima pravo na dva uzastopna dana plaćenog odsustva za svaki slučaj davanja krvi, pri čemu se računa i dan kada je krv data.Ovo pravo je posebno propisano Zakonom o radu i ne predstavlja korišćenje godišnjeg odmora.

6. Drugi slučajevi predviđeni pravilnikom ili ugovorom

Pojedini poslodavci mogu svojim opštim aktom ili ugovorom o radu da predvide dodatne mogućnosti za plaćeno odsustvo. To može da obuhvati i druge porodične ili lične okolnosti, u zavisnosti od pravila koja važe kod konkretnog poslodavca. Zbog toga je korisno proveriti pravilnik o radu, kolektivni ugovor i ugovor o radu pre nego što podnesete zahtev.

Da li se ovi dani odbijaju od godišnjeg odmora?

Ne. Plaćeno odsustvo po odgovarajućem zakonskom osnovu razlikuje se od godišnjeg odmora. Zakon propisuje da zaposleni ima najmanje 20 radnih dana godišnjeg odmora u kalendarskoj godini, a taj minimum može biti uvećan prema kriterijumima utvrđenim opštim aktom ili ugovorom o radu. Praznici koji su neradni dani, odsustvo sa rada uz naknadu zarade i određena odsustva zbog privremene sprečenosti za rad ne uračunavaju se u dane godišnjeg odmora.

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Drugim rečima, kada zaposleni koristi plaćeno odsustvo na koje ima pravo, ti dani se ne skidaju sa njegovog fonda godišnjeg odmora.

Šta treba da uradite da biste ostvarili pravo?

Ako vam je potreban slobodan dan zbog nekog od navedenih razloga, obratite se kadrovskoj službi ili poslodavcu i proverite proceduru za podnošenje zahteva. U zavisnosti od situacije, može biti potrebno da dostavite odgovarajuću dokumentaciju kojom se potvrđuje osnov odsustva. Pre korišćenja dana proverite i koliko odsustva predviđa interni akt poslodavca.

Važno je da razlikujete pravo koje zakon izričito garantuje od dodatnih pogodnosti koje poslodavac može da odobri. Ako smatrate da vam je zakonsko pravo uskraćeno, možete zatražiti pojašnjenje od kadrovske službe ili se obratiti Inspektoratu za rad.

Zaposleni u Srbiji imaju više mogućnosti za plaćeno odsustvo mimo godišnjeg odmora. Zakon predviđa do pet radnih dana godišnje za određene porodične i lične okolnosti, dodatnih pet radnih dana zbog smrti člana uže porodice i dva uzastopna dana za svaki slučaj dobrovoljnog davanja krvi.

Tačan broj dana zavisi od osnova odsustva i, u određenim slučajevima, od pravila poslodavca. Zato je pre podnošenja zahteva najbolje proveriti član 77. Zakona o radu i odgovarajući pravilnik ili ugovor o radu.