Šta da radite ako su vam potrebni slobodni dani, a iskoristili ste godišnji odmor

Slušaj vest

Vreme godišnjih odmora se bliži kraju, učenici su se vratili u klupe, a roditelji svojim redovnim poslovnim aktivnostima. Ono što je bitna informacija za sve zaposlene je da imaju slobodne dane koji nisu vezani za godišnji odmor, a mogu se iskoristi u određenim situacijama.

Neke od situacija kada vam sleduju slobodni dani su: preseljenje, davanje krvi, sklapanje braka, rođenje deteta...

Zakon o radu u Srbiji reguliše pravo zaposlenih na plaćeno odsustvo u određenim situacijama. Broj dana odsustva zavisi od situacije, ali i od odluke poslodavca. Osim toga, poslodavci mogu obezbediti plaćeno odsustvo i u drugim situacijama, poput svadbe deteta ili stručnog usavršavanja.

Regulisanje prava na plaćeno odsustvo je ključno za održavanje ravnoteže između profesionalnog i privatnog života zaposlenih. Zakon o radu u Srbiji precizno definiše situacije u kojima zaposleni imaju pravo na odsustvo, kao i minimalan i maksimalan broj dana odsustva za svaku situaciju.

za sklapanje braka zaposlenima sleduje od 1 do 5 radnih dana (odluku donosi poslodavac)

zaposlenom muškarcu za rođenje deteta sleduje od 1 do 5 radnih dana

za slučaj teže bolesti bračnog druga, deteta, brata, sestre, roditelja, usvojioca, usvojenika i staratelja od 1 do 5 radnih dana

za slučaj smrti bračnog druga, deteta, brata, sestre, roditelja, usvojioca, usvojenika i staratelja najmanje 5 radnih dana

za svaki slučaj dobrovoljnog davanja krvi - dan davanja krvi i jedan neradan dan gratis Koje su situacije obuhvaćene zakonom?

Zakon o radu obuhvata različite situacije, uključujući sklapanje braka, porođaj supruge, tešku bolest člana uže porodice, smrt člana uže porodice i dobrovoljno davanje krvi. Takođe, poslodavci mogu obezbediti plaćeno odsustvo i u drugim situacijama, poput svadbe deteta, selidbe, polaska deteta u školu ili stručnog usavršavanja.

Kolika je zarada tokom plaćenog odsustva?

Tokom plaćenog odsustva, zaposleni ima pravo na naknadu zarade u visini prosečne zarade u poslednjih 12 meseci. To znači da zaposleni prima punu zaradu tokom odsustva.