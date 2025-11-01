Slušaj vest

Sezona slava u Srbiji polako se zahuktava, a danas mnogi domaćini obeležavaju Svetog Luku. Ove godine ova slava pada u petak, pa će mnogi koji slave, a imaju pravo na plaćeno odsustvo, uživati u produženom vikendu.

Međutim, često se postavlja pitanje, šta ako slava padne za vikend, u subotu ili nedelju? Da li zaposleni tada imaju pravo da „prenesu“ slobodan dan na ponedeljak ili neki drugi radni dan u nedelji?

Šta kaže zakon?

Prema Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, vernici imaju pravo da ne rade na prvi dan svoje krsne slave, što važi i za pripadnike drugih veroispovesti. Ipak, u slučaju kada slava padne tokom vikenda, situacija je drugačija.

Verski praznici se ne mogu prenositi kao što je to slučaj sa državnim praznicima.

Za razliku od državnih praznika koji se mogu prenositi na prvi naredni radni dan, ako padaju u nedelju, verski praznici iz člana 4. Zakona ne potpadaju pod to pravilo.

To znači da ukoliko krsna slava padne u subotu ili nedelju, zaposleni nema pravo da slobodan dan prenese na ponedeljak.

U praksi - često bez rešenja