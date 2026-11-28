Slušaj vest

Berzanske balone izuzetno je teško prepoznati dok nastaju. Rast cena akcija podstiče investitore da preuzimaju sve veće rizike, dok snažan rast dobiti kompanija naizgled opravdava tržišne procene vrednosti koje su se donedavno činile nerazumnim. Razmere problema obično postaju vidljive tek nakon sloma tržišta.

Na Volstritu se tokom većeg dela 2026. godine raspravljalo o tome da li veštačka inteligencija stvara novi špekulativni balon, posebno u trenutku kada tehnološke kompanije ulažu stotine milijardi dolara u centre za obradu podataka.

Naučnici su sada analizirali 170 godina finansijske istorije i došli do zabrinjavajućih rezultata. Njihovi nalazi ukazuju na to da današnja situacija na finansijskim tržištima podseća na neka od najopasnijih razdoblja sa kojima su se investitori do sada suočili, piše 24/7 Wall St.

Analizirali 795.964 članka

Naučnici sa Univerziteta u Kembridžu i Londonske poslovne škole uz pomoć veštačke inteligencije analizirali su 795.964 članka objavljena u časopisu The Economist tokom 170 godina. U istraživanju pod nazivom „Crying Wolf: Media Warnings and the Predictability of Financial Bubbles“ analizirali su jezik kojim su mediji opisivali špekulacije, procene vrednosti imovine i finansijske rizike. Dobijene rezultate potom su uporedili sa 22 dokumentovana finansijska balona u deset zemalja.

Rezultati su zabrinjavajući. Prema jednom od korišćenih modela, verovatnoća da su finansijska tržišta u septembru 2026. godine pokazivala karakteristike finansijskog balona iznosila je čak 97 odsto, isto kao u periodu oko finansijske krize 2007. godine.

Foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia

Poređenja radi, model je tokom prethodnih finansijskih kriza zabeležio sledeće vrednosti:

Baringsova kriza 1889. godine – 89 odsto

Dot-com balon 2000. godine – 92 odsto

Finansijska kriza 2007. godine – 97 odsto

Septembar 2026. godine – 97 odsto

Međutim, drugi modeli korišćeni u istraživanju za procenu trenutnog stanja na tržištu dali su i znatno niže rezultate, od svega 40 odsto, što pokazuje koliko je teško pouzdano predvideti dalji razvoj događaja.

Procena modela

Važno je naglasiti da rezultat od 97 odsto ne znači da postoji jednaka verovatnoća da će doći do sloma berze. Reč je o proceni modela prema kojoj trenutne okolnosti na finansijskim tržištima podsećaju na one zabeležene tokom prethodnih finansijskih balona.

Ipak, rezultati istraživanja dodatno daju na težini upozorenjima investitora Majkla Berija, koji je današnji entuzijazam oko veštačke inteligencije uporedio sa ranijim periodima preteranih tržišnih špekulacija.

Zanimljivo je da su naučnici tokom istraživanja utvrdili i da su finansijski komentatori veoma loši u predviđanju berzanskih slomova.

Analiza je pokazala da su upozorenja objavljena u medijima u proseku ukazivala na 20 odsto verovatnoće da će do velikog sloma tržišta doći u roku od šest meseci. Međutim, takvi padovi zaista su se dogodili u samo 5,7 odsto slučajeva. Drugim rečima, finansijski komentatori predviđali su slom tržišta otprilike tri i po puta češće nego što se on zaista događao. To potvrđuje i poznata izreka prema kojoj su ekonomisti predvideli devet od poslednjih pet recesija.

Mogućnost katastrofe

Ovo je snažan argument protiv prodaje akcija svaki put kada neko upozori na mogućnost finansijske katastrofe. Međutim, istraživanje je pokazalo i da su dugotrajna upozorenja o preteranim tržišnim špekulacijama često pratila stvaranje finansijskih balona, uključujući one koji su prethodili slomu tehnološkog sektora 2000. godine i finansijskoj krizi 2008. godine.

Najnovije upozorenje dolazi u trenutku kada finansijska tržišta već pokazuju znake slabosti. Prema podacima koje je objavio MarketWatch, berzanski indeks S&P 500 izgubio je oko šest odsto vrednosti u odnosu na rekordni nivo dostignut 6. oktobra, dok je Nasdaq Composite pao za 12 odsto.

Ovi padovi sami po sebi nisu dokaz da predstoji berzanski slom, ali ukazuju na to da su investitori sve manje spremni da plaćaju visoke cene akcija na osnovu očekivanja budućeg rasta. Dodatnu zabrinutost izaziva i rekordan iznos zaduživanja investitora radi kupovine hartija od vrednosti, koji je ranije ove godine dostigao 1,5 biliona dolara. Kupovina akcija pozajmljenim novcem može dodatno da pojača rasprodaju u slučaju pada cena.

Najveća opasnost nije sama veštačka inteligencija

Najveći rizik ne predstavlja nužno veštačka inteligencija, već cena koju su investitori spremni da plate za akcije kompanija od kojih očekuju da će profitirati od razvoja ove tehnologije.

Nvidia, Microsoft, Amazon i Alphabet razvijaju poslovanje povezano sa infrastrukturom za veštačku inteligenciju, računarstvom u oblaku i softverom. Za razliku od brojnih internet kompanija iz vremena dot-com balona 2000. godine, današnji tehnološki giganti ostvaruju milijarde dolara godišnje dobiti. Međutim, čak i profitabilne kompanije mogu postati loša investicija ako očekivanja investitora nadmaše buduće prinose.

Beri je doveo u pitanje isplativost ogromnih ulaganja u infrastrukturu za veštačku inteligenciju, posebno zbog činjenice da korisnici ovih usluga mogu da smanje potrošnju brže nego što njihovi pružaoci mogu da smanje sopstvene troškove. To predstavlja poseban rizik za investitore čiji investicioni portfelji u velikoj meri zavise od poslovanja svega nekoliko tehnoloških kompanija.

Foto: Shutterstock

Istorija upozorava

Na primer, investitor koji ima portfelj vredan 100.000 dolara, koncentrisan u akcijama kompanija povezanih sa veštačkom inteligencijom, u slučaju pada vrednosti tog sektora od 30 odsto izgubio bi 30.000 dolara. Diverzifikacija ulaganja ne može u potpunosti da spreči gubitke na finansijskim tržištima, ali može da smanji zavisnost investitora od poslovanja jedne industrije.

Analiza 170 godina finansijske istorije pokazuje da bi investitori upozorenje o 97 odsto verovatnoće da postoje karakteristike finansijskog balona trebalo da shvate ozbiljno, ali ne i kao najavu neizbežne katastrofe.

Istraživanje identifikuje okolnosti koje su pratile ranije finansijske balone, ali ne može da predvidi kada će cene akcija pasti niti koliki bi taj pad mogao da bude. Razuman odgovor za investitore bio bi da preispitaju koncentraciju ulaganja u pojedine sektore, izbegavaju prekomerno zaduživanje i obezbede dovoljno gotovine ili ulaganja u obveznice za pokrivanje kratkoročnih troškova.