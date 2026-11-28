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Konačno su stigli bolji dani za ljubitelje jagnjetine. Naime, uzgajivači ovaca i koza ponovo će moći da kolju životinje za potrebe svojih domaćinstava bez dosadašnjeg ograničenja, koje je uvedeno zbog pojave kuge malih preživara. Ipak, nadležno Ministarstvo poljoprivrede navodi da obaveze u vezi sa zaštitom zdravlja životinja ostaju na snazi.

- Izmenama Naredbe o merama kontrole i sprečavanja kuge malih preživara ukida se dosadašnje ograničenje prema kojem je za sopstvene potrebe bilo dozvoljeno zaklati najviše 10 ovaca i/ili koza godišnje po gazdinstvu. Potpredsednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić doneo je Naredbu o izmenama Naredbe o merama kontrole i sprečavanja kuge malih preživara u Republici Hrvatskoj, kojom se uslovi klanja ovaca i koza za sopstvene potrebe usklađuju sa odredbama Pravilnika o klanju životinja namenjenih potrošnji u domaćinstvu („Narodne novine“, broj 85/14) - piše u obrazloženju odluke.

Dosadašnjom naredbom bilo je propisano ograničenje prema kojem je za sopstvene potrebe bilo dozvoljeno zaklati najviše 10 ovaca i/ili koza godišnje po gazdinstvu. Novim izmenama ova odredba se briše, a klanje će se obavljati u skladu sa pravilima propisanim navedenim pravilnikom.

- Izmene se odnose na klanje ovaca i koza za sopstvene potrebe na teritoriji cele Republike Hrvatske. Cilj izmena je ukidanje dosadašnjeg brojčanog ograničenja, uz zadržavanje propisanih mera za zaštitu zdravlja životinja i sprečavanje širenja kuge malih preživara. Naredba stupa na snagu danom objavljivanja u službenom glasilu „Narodne novine“ - navodi se u saopštenju Ministarstva poljoprivrede.