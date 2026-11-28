Slušaj vest

Uniji poslodavaca Srbije jednoglasno je produženo članstvo u BusinessEurope na sednici Saveta predsednika ove organizacije, održanoj 27. novembra 2026. godine u Viljnusu, na kojoj je Uniju predstavljao predsednik Miloš Nenezić.

Jednoglasna odluka o produženju članstva dolazi u periodu intenzivnog angažovanja Unije poslodavaca Srbije u radu BusinessEurope, uključujući i njen aktivan doprinos oblikovanju zajedničkog stava evropskih poslodavaca povodom predloga Akta o industrijskom ubrzanju, uz zalaganje za uvažavanje položaja zemalja kandidata za članstvo u EU i očuvanje postojećih evropskih proizvodnih i dobavljačkih lanaca.

Status pridrućenog člana

Unija poslodavaca Srbije, koja je od 2011. godine imala status posmatrača, a od 2019. godine ima status pridruženog člana BusinessEurope, nastaviće da kroz aktivno učešće u radu ove organizacije, koja okuplja 42 nacionalne poslovne organizacije iz 36 evropskih zemalja, zastupa interese domaćih poslodavaca i doprinosi oblikovanju evropskih ekonomskih politika od značaja za poslovanje i razvoj privrede Srbije.

Tokom dvodnevnog skupa u Viljnusu predsednik Unije poslodavaca Srbije Miloš Nenezić učestvovao je u razgovorima sa predsednikom Vlade Republike Litvanije Mindaugasom Sinkevičiusom i evropskim komesarom za odbranu i svemir Andriusom Kubiliusom. Učesnicima skupa obratio se i Edvinas Grikšas, ministar ekonomije i inovacija Republike Litvanije, koji je predstavio prioritete predstojećeg litvanskog predsedavanja Savetom Evropske unije.

U susret šestomesečnom predsedavanju Litvanije Savetom Evropske unije, koje počinje 1. januara 2027. godine, Savet predsednika BusinessEurope usvojio je Viljnusku deklaraciju, kojom je definisano šest ključnih prioriteta evropske poslovne zajednice.

Među prioritetima evropskih poslodavaca posebno mesto zauzima smanjenje regulatornog i administrativnog opterećenja privrede, što je ujedno i jedan od pet ključnih prioriteta za unapređenje poslovnog ambijenta u Srbiji u 2027. godini, koje je Unija poslodavaca Srbije definisala na osnovu konsultacija i ankete sprovedene među svojim članovima.

BusinessEurope insistira na realizaciji preuzetih obaveza smanjenja regulatornog opterećenja za najmanje 25 odsto za sva preduzeća, odnosno 35 odsto za mala i srednja preduzeća, uz pojednostavljenje propisa, ukidanje dupliranih obaveza izveštavanja i ubrzavanje procedura za izdavanje dozvola.

Podudarnost prioriteta Unije poslodavaca Srbije i evropske poslovne zajednice potvrđuje da prekomerna birokratija i složene administrativne procedure nisu izazovi sa kojima se suočava samo privreda Srbije, već predstavljaju jednu od ključnih prepreka konkurentnosti evropske privrede.

Na potrebu sistemskog rešavanja ovih problema Unija poslodavaca Srbije godinama ukazuje kroz brojne inicijative upućene donosiocima odluka, zalažući se za predvidivo poslovno okruženje, smanjenje administrativnog opterećenja i stvaranje povoljnijih uslova za investicije, razvoj privrede i zapošljavanje.