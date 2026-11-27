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Nova evropska pravila o sprečavanju plasmana proizvoda povezanih sa krčenjem šuma (EUDR), čija primena počinje 30. decembra i emisijama ugljenika (CBAM), čija kupovina počinje u februaru 2027. uticaće na gotovo četvrtinu srpskog izvoza u EU, vrednu 4,64 milijarde evra.

Domaćim kompanijama će, pored cene, kvaliteta i rokova isporuke, sve više biti važno da evropskim kupcima dokažu kako je roba proizvedena i odakle potiču sirovine.

Bez takve dokumentacije, izvoznici bi mogli da plate dodatne troškove i da izgube ugovore na EU tržište, na koje odlazi gotovo 63 odsto ukupnog robnog izvoza Srbije, objavio je NALED u svom Biltenu.

Koliko se izvozi u EU

Izvoznici obuhvaćeni novim pravilima još su više oslonjeni na evropsko tržište, pošto na EU odlazi 72,5 odsto izvoza proizvoda iz CBAM grupe i 68,6 odsto izvoza proizvoda iz EUDR grupe, navedeno je u analizi NALED-a o efekatima globalnih trgovinskih kretanja na izvoz Srbije, sprovedenoj u okviru projekta ''Efikasnije javne nabavke i održivi lanci snabdevanja za unapređenje konkurentnosti'', uz podršku Vlade Švedske.

CBAM se, prema analizi, odnosi na 249 srpskih izvoznih proizvoda, koji čine 10,6 odsto izvoza u EU. Formalne obaveze, po propisu, imaju evropski uvoznici, ali će domaći dobavljači osetiti posledice, jer će im kupci tražiti proverene podatke o emisijama i na tome zavisiti pregovori o ceni.

Finansijski režim CBAM-a odnosi se na uvoz od početka 2026. godine, dok kupovina sertifikata počinje u februaru 2027, zbog čega, kako se navodi, pripreme i procene uticaja na poslovanje ne treba odlagati do prve naplate.

Na koga se odnosi promena

Za izvoznike gume, nameštaja, drveta, papira i proizvoda od kakaoa ključni izazov biće obezbeđivanje sledljivosti i dokazivanje da relevantne sirovine ne potiču sa zemljišta na kome je došlo do krčenja šuma, pri čemu EUDR-u, prema obuhvatu korišćenom u istraživanju, odgovara 329 proizvoda, koji čine 12,5 odsto izvoza Srbije u EU.

Kompanije koje nemaju pregled svojih lanaca snabdevanja moraće da obezbede podatke i dokumentaciju od dobavljača, kako bi evropskim partnerima omogućile da ispune nove obaveze.

Primena EUDR-a počinje 30. decembra 2026, dok za većinu mikro i malih operatera u EU važi rok 30. jun 2027. godine, pa domaće firme ne treba da računaju na dodatno vreme, jer njihova veličina to ne garantuje.

Najveći pritisak novih troškova osetiće industrija metala. Izvoz gvožđa, čelika, aluminijuma i proizvoda od njih u EU dostigao je u 2025. godini 1,62 milijarde evra, a čak 78,1 odsto ukupnog izvoza tog sektora ide na evropsko tržište.

Istovremeno, vrednost izvoza gvožđa i čelika iz Srbije u EU opadala je prosečno 13,1 odsto godišnje između 2022. i 2025, dok je evropski uvoz tih proizvoda iz sveta padao 11,9 odsto godišnje, tako da novi trošak povezan sa emisijama ugljenika dolazi u trenutku oslabljene tražnje i pritiska na cene, uz dodatni izazov zaštitnih trgovinskih mera EU, uključujući ograničenja uvoza čelika kroz sistem tarifnih kvota.