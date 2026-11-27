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Mali gradski automobili polako nestaju sa tržišta novih vozila. Proizvođači se sve više okreću većim i skupljim modelima, na kojima mogu da ostvare veću zaradu, pa je ponuda pristupačnih automobila sve manja. Ipak, na tržištu polovnih vozila i dalje postoji mnogo zanimljivih mogućnosti.

Mali automobili lako se parkiraju, uglavnom troše malo goriva, a njihovo održavanje često je jeftinije nego kod većih modela. Zato izdvajamo šest zanimljivih automobila koji se u dobrom stanju mogu pronaći već za oko 5.000 do 6.000 evra. Ipak, pre kupovine treba biti oprezan jer česta gradska vožnja, kratke relacije i veliki broj različitih vozača mogu ozbiljno da utiču na stanje mehaničkih delova.

Citroën C1 (2014–2022): Jednostavan, štedljiv i pouzdan

Druga generacija modela Citroën C1 nastala je u saradnji sa Tojotom i Pežoom, a njene najveće prednosti su jednostavna konstrukcija i mala potrošnja goriva. Automobil je kraći od 3,5 metara, što ga čini veoma praktičnim za gradsku vožnju. Vešanje je udobnije nego kod većine konkurenata, ali je prostor na zadnjim sedištima i u prtljažniku veoma ograničen. Potrošnja se bez većih problema može održavati ispod šest litara na 100 kilometara.

Najbolji izbor je benzinski motor od 1,0 litra sa 69 konjskih snaga. Ovi motori važe za pouzdane, ali treba proveriti stanje kočnica i izduvnog sistema, koji je sklon koroziji. Automatizovani menjač bolje je izbegavati zbog sporog i neprijatnog menjanja brzina. Ozbiljni i skupi kvarovi uglavnom nisu česti.

Ford Ka+ (2014–2020): Više prostora nego što biste očekivali

Ford Ka+ bliži je klasičnim malim automobilima nego najmanjim gradskim modelima. Zasnovan je na Fordovoj platformi B, a odlikuju ga prostrana kabina, solidan kvalitet izrade i veoma dobre vozne osobine. Vešanje je dobro podešeno, dok unutrašnjost ima mnogo praktičnih pregrada. Postoji i povišena verzija Active.

Preporučuje se atmosferski benzinski motor od 1,2 litra sa 87 konjskih snaga, koji je jednostavan i relativno jeftin za održavanje. Njegova mana je slabija elastičnost, dok dizelska verzija sa 95 konjskih snaga pruža bolje performanse. Pouzdanost mehanike uglavnom je dobra, ali treba obratiti pažnju na koroziju. Nedostatak je i skromnija bezbednosna oprema.

Fiat 500 (od 2007): Privlačan izgled, ali i više mogućih problema

Fiat 500 jedan je od najtraženijih gradskih automobila zahvaljujući prepoznatljivom retro-dizajnu. Zbog toga je i kao polovnjak često skuplji od sličnih konkurenata. U ponudi je veliki izbor motora, od štedljivih benzinaca do snažnih sportskih verzija Abarth. Posebno je zanimljiv dvocilindrični motor 0.9 TwinAir sa 86 konjskih snaga, koji koristi lanac za pogon bregaste osovine.

Ipak, Fiat 500 ima poduži spisak slabosti. Česti su problemi sa oprugama i amortizerima, kočnicama, curenjem ulja i korozijom izduvnog sistema. Automatizovani menjač Dualogic takođe može da izazove skupe kvarove. Kod starijih primeraka javljaju se i problemi sa pumpom za gorivo, gubitkom rashladne tečnosti i slabijim kvalitetom pojedinih delova unutrašnjosti.

Volkswagen Up (2011–2023): Mali automobil sa iznenađujuće mnogo prostora

Volkswagen Up dug je samo 3,54 metra, ali zahvaljujući uglastom obliku karoserije nudi iznenađujuće prostranu kabinu. Verzija sa petoro vrata posebno je praktična. Kvalitet izrade, jednostavno upravljanje i uravnotežene vozne osobine spadaju među njegove glavne prednosti.

Najbolji izbor je osnovni atmosferski benzinski motor od jednog litra, sa 60 ili 65 konjskih snaga. Sasvim je dovoljan za gradsku vožnju, a održavanje je jednostavno. Najveći oprez potreban je kod automatizovanog menjača, koji može da ima probleme sa aktuatorima kvačila i promenom brzina. Takva popravka može da košta najmanje 1.000 evra. Verzije sa ručnim menjačem znatno su sigurniji izbor.

Hyundai i10 (2013–2019): Prostran i bogato opremljen

Druga generacija modela Hyundai i10 jedan je od najpraktičnijih automobila u svojoj klasi. Iako je dug samo 3,67 metara, ima pet sedišta i prtljažnik zapremine 218 litara. Bolje opremljene verzije imaju dodatke koji se retko sreću u gradskim automobilima, uključujući grejanje upravljača.

Preporučuje se četvorocilindrični benzinski motor od 1,2 litra sa 87 konjskih snaga, po mogućnosti u kombinaciji sa ručnim menjačem. Automatski menjač povećava potrošnju goriva i čini automobil manje živahnim. Pri kupovini treba proveriti kvačilo, kočnice, vešanje i upravljački mehanizam. Zabeleženi su i problemi sa curenjem ulja. Pouzdanost je solidna, ali ne i besprekorna.

Renault Twingo (od 2014): Odličan za grad, ali ima i svoje mane

Treća generacija modela Renault Twingo potpuno se razlikuje od ostalih automobila na ovom spisku. Motor je smešten pozadi, a pogon je na zadnjim točkovima. Takva konstrukcija omogućava veliki ugao zakretanja prednjih točkova i krug okretanja manji od devet metara. Zbog toga je ovaj automobil izuzetno okretan u gradskoj vožnji.