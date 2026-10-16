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Prodaja automobila podrazumeva ugovor, proveru dokumentacije i predaju ključeva, ali u celoj proceduri lako se zaboravi na stvari koje su mesecima, pa i godinama, bile deo svakodnevne vožnje. Neke od njih mogu biti vrednije nego što mislite, dok druge mogu ugroziti vašu privatnost.

Od alata u gepeku i ličnih dokumenata do nakita u pregradi za suvozača, postoji niz stvari koje bi trebalo proveriti pre nego što automobil dobije novog vlasnika.

1. Ključ 10 i alat iz gepeka

Ako ste ikada nešto popravljali na automobilu, verovatno znate koliko mali ključ može da znači baš onda kada vam je najpotrebniji. Problem nastaje kada alat koji ste sami kupili, a koji nije deo fabričke opreme, ostane u gepeku zajedno sa rezervnim sijalicama, rukavicama, šrafcigerom ili kompletom gedora.

Pre prodaje proverite šta ste od alata sami ostavili u automobilu, a šta pripada njegovoj fabričkoj opremi. Nema razloga da novom vlasniku poklonite i alat koji ste godinama skupljali, osim ako ste se tako dogovorili.

2. Obrišite lične podatke iz multimedijalnog sistema

Savremeni automobili pamte mnogo više podataka nego što mislimo. Telefonski imenik, istorija poziva, poruke, adrese sa navigacije i povezani uređaji mogu ostati sačuvani u multimedijalnom sistemu čak i nakon što prestanete da koristite automobil.

Pre prodaje obrišite sve povezane telefone, sačuvane kontakte i istoriju navigacije, naročito kućnu i poslovnu adresu.

Ne zaboravite da se odjavite sa svih naloga koje ste koristili u automobilu, uključujući Gmail, Spotify, Apple Music, YouTube i druge aplikacije, ukoliko ih sistem podržava.

Proverite i da li je automobil povezan sa aplikacijom proizvođača preko koje je moguće pratiti njegovu lokaciju ili daljinski upravljati pojedinim funkcijama.

Najsigurnije je da, nakon što sačuvate podatke koji su vam potrebni, vratite multimedijalni sistem na fabrička podešavanja, u skladu sa uputstvom proizvođača. Proverite i da li su uklonjeni digitalni ključevi, korisnički profili i pristup automobilu preko vašeg naloga.

3. Nakit i sitnice u pregradi za suvozača

Pregrada ispred suvozača često postane mesto na kojem čuvamo sve što bi moglo da nam zatreba: naočare za sunce, rezervne minđuše, lančić, sat, sitan novac ili kutijicu sa nakitom koju smo nekada ostavili u automobilu.

Pre nego što predate vozilo, ispraznite sve pregrade, uključujući one u centralnoj konzoli i naslonu za ruke. Obratite pažnju i na male džepove u vratima.

Nakit i drugi vredni predmeti lako se previde, naročito ako su odloženi u kutijice koje liče na deo opreme automobila.

4. Dokumenta koja ne bi trebalo da ostanu u automobilu

Stara polisa osiguranja, račun iz servisa, potvrda o uplati putarine, parking-karta ili papir sa zapisanim telefonskim brojem možda vam deluju bezazleno, ali mogu da sadrže lične podatke.

Proverite dokumentaciju u pregradi za suvozača, futroli sa uputstvom za upotrebu i svim fasciklama koje ste držali u automobilu.

Posebno obratite pažnju na kopije dokumenata, stare ugovore i papire sa adresama ili brojevima telefona. Naravno, dokumentaciju koju ste dužni da predate kupcu nemojte uklanjati.

5. Sunčane naočare i rezervni par dioptrijskih naočara

Naočare često ostaju u automobilu jer ih koristimo samo tokom vožnje. Jedan par može biti u pregradi, drugi u futroli na vratima, a treći u torbici koju smo odložili u gepek.

Ako ste kupcu obećali određenu dodatnu opremu, proverite šta zaista želite da ostavite. Sve što ste kupili za sebe, naročito skuplje naočare, trebalo bi da sklonite pre predaje.

6. Punjači, kablovi i držači za telefon

USB kabl, adapter za upaljač, magnetni držač ili punjač koji je ostao povezan sa instalacijom često se podrazumevaju kao deo automobila, iako ste ih možda sami kupili.

Proverite centralnu konzolu, prostor oko menjača, USB priključke i pregrade.

Ako želite da zadržite držač telefona ili dodatnu opremu, uklonite je pre primopredaje, vodeći računa da ne oštetite enterijer.

7. Garažni daljinski i ključevi koji ne pripadaju automobilu

U automobilu se ponekad godinama vozi rezervni ključ od stana, daljinski za kapiju, kartica za ulazak u garažu ili ključ od vikendice. Toliko se naviknemo da ih držimo na istom mestu da zaboravimo da su tamo.

Pregledajte pregradu za suvozača, centralnu konzolu, priveske i džepove na vratima.

Ako ste daljinski za garažu povezali sa ugrađenim sistemom automobila, proverite i kako da obrišete memorisanu komandu.

8. Novac, parking-kartice i uređaji za putarinu

Nekoliko kovanica u pepeljari, novčanica u futroli za dokumenta ili kartica za parking mogu da deluju kao zanemarljiva sitnica. Ipak, lako se zaboravi nešto što vam je i dalje potrebno.

Ispraznite pepeljaru, pregrade i futrole, proverite držače za čaše i prostor oko ručne kočnice.

Ako koristite TAG uređaj za elektronsku naplatu putarine, proverite uslove prenosa ili deaktivacije uređaja pre prodaje. Posebno obratite pažnju na uređaje povezane sa vašim korisničkim nalogom ili platnom karticom.

9. Stvari koje ste ostavili u gepeku "za svaki slučaj"

Izvadite sve što ste sami dodali, a zatim proverite prostor ispod poda gepeka. Tu se, osim rezervnog točka ili kompleta za popravku guma, mogu nalaziti sitnice koje ste odložili i potpuno zaboravili.

Ipak, nemojte automatski izbaciti sve iz gepeka. Rezervni točak, fabrički alat i obavezna ili ugovorena oprema nisu isto što i vaš lični pribor.

10. Stvari koje ste nameravali da popravite

Rezervna sijalica, deo koji ste kupili za neku sitnu popravku, neiskorišćena metlica brisača ili pakovanje osigurača često ostanu u automobilu mnogo duže nego što smo planirali.

Pre prodaje proverite da li su ti delovi namenjeni baš tom vozilu i da li želite da ih ostavite kupcu.

Ako nisu deo dogovorene opreme, spakujte ih zajedno sa svojim alatom i drugim ličnim stvarima. Ako se odnose na kvar koji još nije otklonjen, o tome obavestite kupca.

Poslednja provera pre predaje

Najbolje je da automobil pregledate kao da ga prvi put vidite: otvorite svaku pregradu, pomerite sedišta, pogledajte ispod patosnica i izvadite sve iz gepeka.

Proverite i džepove na naslonima, prostor oko rezervnog točka i pregrade koje retko koristite.

Tek kada završite tu poslednju proveru, automobil je spreman za novog vlasnika. Jer ugovor može da bude potpisan, ključevi predati, a da vam tek nekoliko dana kasnije zatreba baš onaj ključ 10 koji je ostao u gepeku.