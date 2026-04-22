Ne žurite da prodate auto na crno

Prodaja automobila koji vas je služio bez greške često izaziva osećaj sličan rastanku od starog prijatelja. Kada imate automobil koji je mehanički perfektan i bez "check engine" lampice, prva pomisao je da on vredi onoliko koliko ste u njega uložili i koliko ste ga pazili. Ipak, surova realnost tržišta polovnih automobila često se ne poklapa sa našom emocionalnom procenom.

Tržište diktira cenu

Najveća greška koju prodavci prave je vezivanje cene za "realnu vrednost" koju vide na oglasima. Većina tih oglasa stoji nedeljama i mesecima jer su nerealni. Ako želite brzu prodaju, cena mora biti konkurentna.

Kako jedan korisnik Reddita savetuje:

- Jedini način za brzu prodaju je cena ispod realne. Možeš da ga pereš, šminkaš, slikaš i sastavljaš tekst oglasa do mile volje. Samo keš igra.

Kada postavljate cenu, imajte na umu da se većina polovnih automobila prodaje po ceni koja je bar 10% niža od one prvobitno oglašene. Ukoliko gađate cenu u rasponu od 20.000 do 30.000 evra, budite svesni nove konkurencije:

- Ako prodaješ polovan auto između 20.000 i 30.000 evra, bojim se da su Kinezi poremetili najviše taj segment, tj. solidan broj kupaca se odlučuje za nov auto umesto polovnog van garancije.

Kilometraža i kupci

Možda zvuči obeshrabrujuće, ali iskrenost o kilometraži može biti mač sa dve oštrice. Zbog decenija loših iskustava, kupci na Balkanu su postali sumnjičavi.

- I još nešto, ako je istinita kilometraža i iskren si 100%, teško ćeš prodati. Ljudi vole da kupuju sa vraćenom kilometražom - napisao je jedan korisnik.

Ipak, nemojte odustati od poštenja. Vaš adut nije "nov, nov, nov" naslov, već kompletna servisna istorija. Kupci koji traže ozbiljan auto često su oni koji znaju da prepoznaju održavan primerak.

Odluka za one koji mrze pregovore

Ako vas sama pomisao na telefoniranje, odgovaranje na poruke i pregovore sa "preprodavcima" koji dolaze da vam spuštaju cenu mesecima uznemirava, postoji jednostavnije rešenje.

- Staro za novo u salonu, ako imaju tu akciju. Nešto malo niža cena, a prodaš za 15 minuta - savetuje korisnik.

Ovo je možda najprofesionalniji savet za nekoga ko nije u "biznisu" prodaje. Gubitak u ceni koju ćete imati kod dilera zapravo plaćate kao "osiguranje" za mirnu glavu i trenutni završetak posla.

Ako se ipak odlučite za samostalnu prodaju, oglas mora da bude profesionalan i ključ je u detaljima.

Budite transparentni, navedite tačan motor, godište i stanje. Korisnici takođe savetuju i da se ne da koristite reč "HITNO" ako vam je zaista cilj brzina.