Upravo završeni BG Car Show doneo je zaista veliki broj noviteta u svim segmentima, od kompaktnih gradskih modela, preko SUV i terenskih vozila, sportskih i električnih automobila, pa do luksuznih modela. I dok su se posetioci i potencijalni kupci interesovali za sajamske pogodnosti i generalno najbolje opcije za kupovinu među čak 73 premijere, portal "Polovni automobili" je istraživao koji bi od predstavljenih modela u godinama pred nama mogli da postanu najtraženiji polovnjaci.

Naime, trendovi sa Sajma automobila često se kasnije preliju i na tržište polovnih vozila. Mnogi od nekad premijernih modela danas se mogu naći na oglasima kao "mladi polovnjaci“ i sve češće ulaze u uži izbor kupaca. Navešćemo nekoliko primera sa Sajma održanog 2023. godine: tada su pažnju privukli Geely sa modelom Atlas Pro, MG sa modelima ZS i HS, kao i tada povratnik na domaće tržište Chery, koji je predstavio modele FX, Tiggo 7 Pro i Tiggo 8 Pro.

Pojedini modeli uvek interesantni kupcima polovnjaka

Naravno i tradicionalni proizvođači imali su svoje adute koji su danas poprilično interesantni kupcima polovnjaka. Tu pre svega mislimo na Opel Astru L, kao i Peugeot sa modelima 308, pa i 3008, koji su nudili benzinske i dizel motore, ali i hibridne verzije. Tu su bili još i Volkswagen Golf i uvek prisutna Škoda Octavia, Renault sa modelima Clio i Captur, Toyota Corolla Cross…Dakle, vrlo raznolika ponuda nedavno sajamskih premijera, a danas kvalitetnih i doduše, ne baš jeftinih polovnjaka.

A koji modeli, od 73 premijere koje su izložene na ovogodišnjem BG Car Show će postati popularni polovnjaci za tri do pet godina? Ovo su naši kandidati koje smo birali na osnovu njihove zastupljenosti na tržištu, troškova održavanja, dostupnosti i cene rezervnih delova, ali i na osnovu iskustva iz prethodnih generacija - odnosno dugogodišnje dobre pozicije koju modeli imaju na tržištu polovnih automobila. Ovog puta nismo uzimali u obzir automobile na čisto električni pogon, jer oni čine manje od 1% ukupne prodaje polovnjaka iz uvoza (tokom cele 2025. godine prvi put registrovano oko 1.300 polovnih vozila na struju).

Dacia Sandero / Sandero Stepway

Jedan od najprodavanijih modela u Evropi nudi se sada sa 1.0 benzinskim motorom (65 i 90 KS), kao i na TNG, sa oko 100 KS, što ga čini jednim od najisplativijih izbora za svakodnevnu vožnju. Upravo zbog povoljne cene (oko 16 hiljada evra za osnovne verzije) i velike zastupljenosti, Sandero gotovo po pravilu brzo postaje jedan od najtraženijih “mlađih polovnjaka”.

Fiat Grande Panda

Prošle godine Grande Panda je debitovala u električnoj verziji i to ne kao mali gradski automobil, već više kao vozilo za porodicu. Sada se Panda nudi i sa benzinskim motorom sa tri cilindra i zapremine 1.200 kubika i 100 KS. S obzirom na to da se Grande Panda u osnovnoj verziji nudi od 15.500 evra i da pričamo o automobilu koji je proizveden u Srbiji, nema sumnje da će za par godina postati vrlo zanimljiv izbor za polovnjaka, kao što je to godinama "kolega“ Fiat Punto.

Renault Clio

Jedan od najzastupljenijih modela u B segmentu, kako na tržištu novih, tako i polovnih vozila. Šesta generacija zaista je donela brojna unapređenja, pre svega u dizajnerskom smislu, a u ponudi su 1.0 turbo benzinski motori (90 KS), kao i hibridne verzije sa oko 145 KS, uz nisku potrošnju i povoljne troškove održavanja. Sa početnom cenom od oko 17.000 evra realno je očekivati da najnoviji Clio postane tražen polovnjak u godinama pred nama.

Audi A6

Audijeva čuvena limuzina godinama unazad je u vrhu modela sa najvećim brojem pretraga na sajtu Polovni automobili. Zato je A6 uvršten na ovu listu, iako je jasno da će zbog visoke cene biti dostupan znatno manjem broju kupaca. Najnoviji A6 se u aktuelnoj ponudi nudi sa 2.0 TFSI benzinskim motorom (oko 204 KS), 2.0 TDI dizel motorima (163 i 204 KS), kao i 3.0 V6 TDI sa oko 286 KS, uz standardni automatski menjač i opciju quattro pogona u jačim verzijama.

Opel Astra (facelift 2026.)

