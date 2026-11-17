Slušaj vest

Za kupovinu porodičnog polovnjaka nije presudna samo cena automobila, već i koliko će njegovo održavanje koštati narednih godina. Izdvojili smo pet popularnih modela kompaktne klase, koji se na domaćem tržištu mogu pronaći za približno 7.000 do 12.000 evra. Nisu najnoviji, ali nisu ni prestari, a uz pravi izbor motora i redovno servisiranje mogu da budu odlična kupovina za dugogodišnje korišćenje.

Kupovina polovnog automobila danas predstavlja ozbiljnu investiciju, pa je sasvim razumljivo što većina kupaca želi da izbegne modele koji će posle nekoliko meseci početi da zahtevaju skupe popravke. Problem je što dva automobila iste marke i modela mogu da imaju potpuno različite troškove održavanja, u zavisnosti od motora i menjača.

Zbog toga smo napravili izbor pet porodičnih polovnjaka koji mogu da budu posebno ekonomični za održavanje. Nismo birali stare automobile od dve ili tri hiljade evra, ali ni najmlađe polovnjake čije su cene i dalje relativno visoke.

Foto: Shutterstock

Fokusirali smo se na automobile kompaktne, odnosno Golf klase, proizvedene uglavnom između 2013. i 2020. godine. To su modeli koji još uvek nude savremenu opremu, zadovoljavajući komfor i bezbednost, a uz pažljiv izbor mogu da posluže još mnogo godina.

Prednost smo dali motorima koji su poznati po jednostavnijem održavanju, nemaju izražene konstrukcione slabosti i za koje su rezervni delovi lako dostupni. U najvećem broju slučajeva to su atmosferski benzinci, bez turbopunjača i komplikovanih sistema prečišćavanja izduvnih gasova.

Naravno, nijedan polovan automobil nije potpuno imun na kvarove. Ipak, kod sledećih pet modela postoji dobra šansa da troškovi ostanu razumni, pod uslovom da se kupi očuvan primerak sa urednom servisnom istorijom.

Fiat Tipo 1.4 16V – Jedan od najracionalnijih porodičnih automobila

Fiat Tipo možda nije automobil koji izaziva mnogo emocija, ali kada se govori o povoljnom održavanju, teško ga je zaobići. Posebno je zanimljiv zato što se za relativno malo novca može kupiti automobil koji je znatno mlađi od mnogih konkurenata.

Najbolji izbor za kupce kojima je prioritet jednostavno održavanje jeste atmosferski benzinski motor 1.4 16V sa 95 konjskih snaga. U pitanju je agregat sa klasičnim indirektnim ubrizgavanjem goriva, bez turbopunjača i komplikovanih dodatnih sistema.

Takva konstrukcija znači manje potencijalno skupih kvarova. Redovni servisi su pristupačni, rezervni delovi široko dostupni, a sa ovim motorom upoznat je veliki broj domaćih servisera.

Motor ima zupčasti kaiš koji zahteva periodičnu zamenu, pa je važno proveriti kada je urađen veliki servis. Treba obratiti pažnju i na stanje rashladnog sistema, bobina i eventualnu potrošnju ulja.

Najveći nedostatak ovog motora jesu skromne performanse. Sa 95 KS Tipo nije naročito živahan, posebno kada je automobil natovaren prtljagom i putnicima. Potrošnja goriva takođe nije rekordno niska.

Ipak, za porodičnu upotrebu to je često sasvim prihvatljiv kompromis. Tipo ima prostranu kabinu, a posebno je praktičan u limuzinskoj i karavanskoj verziji, koje nude mnogo prostora za prtljag.

Ako je cilj da automobil bude što jednostavniji za održavanje, Fiat Tipo 1.4 je jedan od najboljih kandidata u ovom cenovnom razredu.

Hyundai i30 II – Pouzdan benzinac i razumni troškovi servisa

Druga generacija Hyundaija i30 danas predstavlja vrlo zanimljivu kupovinu. Automobil je dovoljno moderan da ne ostavlja utisak zastarelog modela, a istovremeno je konstrukciono jednostavniji od mnogih novijih konkurenata.

Za kupce kojima je najvažnije jeftino održavanje posebno je zanimljiv benzinski motor 1.4 MPI sa približno 100 konjskih snaga.

To je atmosferski četvorocilindrični agregat sa indirektnim ubrizgavanjem goriva. Nema turbopunjač, a razvod je izveden lancem, pa ne postoji redovna zamena zupčastog kaiša.

Ipak, lanac nije garancija da problema nikada neće biti. Kod polovnih primeraka treba obratiti pažnju na eventualno zveckanje prilikom hladnog startovanja, kao i na istoriju zamene motornog ulja.

Mogući su i uobičajeni problemi sa bobinama, svećicama ili pojedinim komponentama vešanja, ali je generalno reč o automobilu koji ne bi trebalo da bude previše zahtevan za održavanje.

Posebna prednost Hyundaija i30 jeste to što nije potrebno mnogo novca za redovne servise i potrošne delove. Na našem tržištu postoji dobra ponuda zamenskih komponenti, što održava troškove na prihvatljivom nivou.

Foto: Shutterstock

Sa druge strane, motor 1.4 MPI nije idealan za vozače koji često putuju autoputem sa punim automobilom. Za preticanja je potrebno više planiranja i korišćenja menjača.

Za mirniju porodičnu vožnju, međutim, ovaj Hyundai predstavlja vrlo dobar kompromis između pouzdanosti, udobnosti i troškova eksploatacije.

Opel Astra K 1.4 – Jednostavan motor u modernom automobilu

Opel Astra K je jedan od zanimljivijih automobila na ovoj listi, pre svega zato što nudi relativno modernu konstrukciju i dobru opremu, a pojedine verzije mogu da budu veoma jednostavne za održavanje.

Ovde je, međutim, izbor motora posebno važan. Za kupce koji žele što manje potencijalno skupih kvarova, pažnju zaslužuje atmosferski benzinski motor 1.4 sa 100 konjskih snaga, poznat pod fabričkom oznakom B14XE.

Za razliku od mnogo rasprostranjenijih turbo verzija sa 125 i 150 KS, ovaj motor nema turbopunjač niti direktno ubrizgavanje goriva.

Upravo to je njegov najveći adut. Jednostavnija konstrukcija znači manje skupih komponenti, a redovno održavanje uglavnom se svodi na standardne servisne zahvate.

Motor koristi lanac razvoda, ali i ovde je važno redovno menjati ulje i obratiti pažnju na eventualne neuobičajene zvuke prilikom hladnog startovanja.

Treba proveriti i stanje rashladnog sistema, kvačila, trapova i elektronske opreme, što su uobičajene stavke pri kupovini automobila ove starosti.

Nedostatak je što je ova verzija motora relativno retka u oglasima, pa pronalaženje dobrog primerka može da zahteva strpljenje.

Osim toga, sa samo 100 KS Astra K nije naročito dinamična. Međutim, ovaj automobil je udoban, dobro se ponaša na putu i nudi visok nivo bezbednosti za svoju generaciju.

Za porodične kupce koji više cene pouzdanost i niske troškove održavanja nego snažno ubrzanje, Astra K sa atmosferskim motorom može da bude odličan izbor.

Renault Megane IV 1.5 dCi – Dizel koji može da bude veoma ekonomičan

Renault Megane četvrte generacije jedan je od najzanimljivijih porodičnih polovnjaka u ovom cenovnom razredu. Moderan dizajn, dobra udobnost i relativno povoljna cena čine ga privlačnim kupcima koji žele automobil za svakodnevnu upotrebu i duža putovanja.

Za razliku od prethodnih modela na našoj listi, kod Megana izdvajamo dizel motor. Dobro poznati 1.5 dCi sa 110 konjskih snaga ima dugu istoriju razvoja i veoma je rasprostranjen, što znači da veliki broj servisera poznaje njegovu konstrukciju, a rezervni delovi su lako dostupni.

Kod pravilno održavanih primeraka ovaj agregat može da pređe veliku kilometražu bez ozbiljnijih intervencija.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Potrošnja goriva

Posebna prednost jeste mala potrošnja goriva. Zato je Megane 1.5 dCi zanimljiv porodicama koje godišnje prelaze mnogo kilometara, naročito na otvorenom putu. Međutim, važno je naglasiti da dizel nije automatski i najjeftiniji za održavanje.

Kod polovnog Megana treba proveriti stanje turbopunjača, dizni, EGR ventila i DPF filtera. Kod primeraka sa velikom kilometražom pažnju zaslužuju i kvačilo, zamajac i stanje razvoda, odnosno blagovremena zamena zupčastog kaiša.

Ukoliko se automobil koristi pretežno na kratkim gradskim relacijama, potencijalni problemi sa sistemom za prečišćavanje izduvnih gasova mogu da ponište uštedu ostvarenu manjom potrošnjom.

Zbog toga je Megane 1.5 dCi najisplativiji za kupce koji redovno prelaze duže relacije, dok za pretežno gradsku upotrebu prednost ipak dajemo jednostavnijim benzincima.

Treba pomenuti i atmosferski benzinac 1.6 SCe sa oko 115 KS. On može da bude još jednostavniji izbor za održavanje, ali je na domaćem tržištu znatno ređi od dizela.

Toyota Auris II 1.6 – Pouzdanost kao glavni adut

Toyota Auris druge generacije možda nije najuzbudljiviji automobil u Golf klasi, ali kada je reč o dugotrajnosti i pouzdanosti, zaslužuje veoma visoko mesto.

Posebno je zanimljiva benzinska verzija sa atmosferskim motorom 1.6 Valvematic, koji razvija 132 konjske snage.

Za razliku od brojnih evropskih konkurenata koji su već tada prešli na male turbobenzinske motore, Toyota je zadržala klasičnu atmosfersku konstrukciju.

Motor nema turbopunjač, koristi lanac razvoda i poznat je po dugotrajnosti kada se pravilno održava.

Njegova najveća prednost nije nužno najniža cena pojedinačnog servisa, jer određeni originalni delovi mogu da budu skuplji nego kod Fiata ili Opela. Prednost je pre svega mogućnost da automobil tokom dugog perioda ne zahteva mnogo neplaniranih popravki.

Naravno, ni Auris nije bez slabih tačaka. Treba proveriti stanje rashladnog sistema, eventualnu potrošnju ulja, rad kvačila i ispravnost Valvematic sistema, čija popravka u slučaju kvara može da bude skupa.

Motor sa 132 KS pruža sasvim pristojne performanse, a njegova elastičnost i karakter odgovaraju mirnijoj porodičnoj vožnji.

Auris je dostupan kao hečbek i karavan Touring Sports, koji predstavlja praktičniji izbor za porodice sa više prtljaga.

Iako dobro očuvani primerci mogu da budu skuplji od konkurenata sličnog godišta, dugoročno gledano Toyota Auris 1.6 predstavlja jednu od zanimljivijih kupovina za vozače koji automobil planiraju da zadrže više godina.