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Ko traži vikendicu ili stalnu adresu u Beogradu ili njegovoj blizini, ove nedelje bi baš mogao da ima sreće jer se s vremena na vreme pojave prostrane kuće sa još prostranijim placevima koje mogu da se pazare po povoljnoj ceni. 

Tako je na Fejsbuku pažnju privukla kuća od 115 kvadrata, više od 8 ari placa, sa vodom, strujom i kupatilom koja se prodaje za 13.800 evra! 

U opisu na Fejsbuku navodi se da je kuća uknjižena i da se nalazi u selu u blizini Alibunara, na 70 km od Beograda i 50 km od Pančeva. Ima vodu, struju i odmah je useljiva, a samo selo ima sve - poštu i supermarket, ambulantu, kafić, vrtić, osnovnu i srednju školu, kao i direktnu autobusku liniju. 

Jeftine kuće u Vojvodini Foto: Facebook printscreen/Povoljne kuće u Vojvodini
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Ljubica i Đorđe povratak na selo

55 kvadrata kuće u Beogradu za 40.000 evra

Druga kuća koja je privukla pažnju na mrežama jeste nekretnina od 55 kvadrata koja se prodaje za 40.000 evra.

Uknjižena je i useljiva na 13 ari placa i nalazi se u Obrenovcu, u Stublinama, iz kojih veliki deo Beograđana svakodnevno putuje na posao i u školu u centar grada. Ima velika stabla hrasta u dvorištu, a u opisu se navodi da ima i pomoćne objekte.

Jeftine kuće u Beogradu Foto: Facebook Printscreen, Kvadrat Obrenovac

 Komplet je sređena unutra, ima vodu, struju i gas - 100 m od autobuskog stajališta, 1 km od puta Obrenovac–Valjevo, 7 km od auto-puta „Miloš Veliki“, 2 km od centra Stublina, gde se nalaze osnovna škola, vrtić, dom zdravlja, market i pijaca.

Kurir.rs/Facebook

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