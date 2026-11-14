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Priključak za struju i vodu ne podrazumeva se kada u oglasu piše da su instalacije "pored placa“. Ta formulacija opisuje blizinu mreže, dok mogućnost priključenja, trasu i troškove treba proveriti za konkretan objekat i parcelu. Račun može obuhvatiti dokumentaciju, opremu i građevinske radove koji u oglasu nisu pomenuti.

Stub uz ogradu i vodovod u ulici mogu delovati kao dovoljan dokaz da je zemljište spremno za gradnju. Međutim, kupcu ostaje da sazna sa koje tačke će buduća kuća dobiti napajanje, postoji li potreban kapacitet i kuda smeju da prođu kablovi i cevi.

Priključak za struju i vodu zato treba proveriti pre kapare, zajedno sa mogućnošću gradnje. Razlika između obližnje instalacije i odobrenog, plaćenog priključka može promeniti i budžet i rok useljenja.

Priključak za struju i vodu: Blizina mreže nije potvrda priključenja

Za početnu proveru potrebni su broj katastarske parcele i katastarska opština. Informacija o lokaciji pokazuje planske mogućnosti i ograničenja gradnje, dok se tehničko rešenje priključenja utvrđuje kroz odgovarajuće uslove nadležnih operatora.

Da biste procenili priključak za struju i vodu, proverava se budući objekat i njegova potrošnja. Kod struje su važni zahtevana snaga, vrsta priključka i mesto merenja, a kod vode priključna tačka, pritisak i potrebni kapacitet. Planirana mreža na urbanističkoj karti zahteva dodatnu proveru da li je zaista izgrađena.

Na praznom placu prvo treba razjasniti za šta se priključenje traži: porodičnu kuću, gradilište ili drugu dozvoljenu namenu. Vlasništvo nad zemljištem samo po sebi ne zamenjuje potreban postupak.

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Ako prodavac pokazuje postojeći ormarić ili vodomerni šaht, tražite dokumentaciju o odobrenju i statusu priključka. Samo postavljena oprema ne potvrđuje da možete odmah da je koristite za objekat koji planirate.

Koliko može da košta priključak za struju

Orijentacioni primer može se izračunati prema javno objavljenom elektrodistributivnom cenovniku, označenom kao izdanje septembar 2023. Za nadzemni trofazni tipski priključak sa ormanom na objektu, snagom 17,25 kW, obračunom bez električnog grejanja i udaljenošću do 25 metara, računica daje oko 151.375 dinara sa PDV-om.

U proračun ulaze fiksni trošak od 93.443,24 dinara, 15 obračunskih metara po 572,52 dinara i deo troškova sistema od 1.397,95 dinara po kilovatu, pre PDV-a. Obračunska dužina proizlazi iz metodologije, pa se račun ne svodi na nekoliko vidljivih metara do stuba.

Ovo je primer za određenu konfiguraciju, a primenljiv cenovnik, tehničko rešenje i konačan iznos potvrđuje operator. Za priključak za struju i vodu na konkretnoj parceli ne treba unapred preuzeti isti iznos iz tuđeg slučaja.

Cena vodovodnog priključka zavisi i od lokalnog cenovnika

U Požarevcu, cenovnik koji se primenjuje od 1. januara 2026. za vodovodni priključak prečnika pola ili tri četvrtine cola navodi 30.924 dinara sa PDV-om. Izrada tehničkog rešenja posebno je navedena u iznosu od 8.592 dinara sa PDV-om.

Zbir te dve stavke iznosi 39.516 dinara. Cenovnik izričito predviđa dodatni obračun izvedenih radova i materijala. Treba proveriti i ostale primenljive naknade, pripremu vodomernog šahta i radove na parceli. Ove cene važe za navedeni lokalni sistem.

montažna kuća, dvorište, cveć Foto: Kinek00/Shutterstock

Za priključak za struju i vodu, zbir električnog primera i ove dve vodovodne stavke iznosi približno 190.900 dinara. To je ilustracija pojedinih troškova, uz koje treba utvrditi sve preostale stavke za konkretan slučaj. Vodovod u ulici takođe ne potvrđuje postojanje kanalizacije.

Duža trasa i prelazak preko puta menjaju računicu

Priključak za struju i vodu može zahtevati znatno više od kratkog produžetka do ograde. Ako treba proširiti mrežu, preći preko kolovoza ili voditi instalacije kroz tuđu parcelu, neophodno je utvrditi tehničko rešenje, potrebna prava i saglasnosti, raspodelu troškova i rokove.

Kod podzemne trase budžet mogu menjati iskop, odvoz zemlje, zaštita drugih instalacija i vraćanje raskopane površine. Zato ponuda treba jasno da pokaže koje radove već obuhvata obračun operatora i šta posebno plaća investitor, kako ista stavka ne bi bila uračunata dva puta.

Šta tražiti od prodavca pre nego što date kaparu

Ako je priključak već odobren ili plaćen, zatražite uslove, rešenje, ugovor i dokaz o uplati. Proverite za koju parcelu i objekat dokumenti važe, kolika je odobrena snaga i da li su rokovi još važeći. Privremeni gradilišni priključak treba razlikovati od rešenja za buduće stalno korišćenje kuće.

Za priključak za struju i vodu pribavite pisane informacije nadležnih službi i procenu radova za vašu trasu. U dogovoru o kupovini precizirajte šta prodavac predaje i koje troškove preuzima. Tek kada su te obaveze jasne, tvrdnja „pored placa“ može da dobije proverljivo značenje u ukupnoj ceni zemljišta.