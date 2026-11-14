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Međunarodni biro za izložbe (BIE), koji je Srbiji poverio održavanje specijalizovane izložbe Ekspo 2027 u Beogradu, zatražio je potvrdu od srpskih vlasti da se radovi na lokaciji nastavljaju u skladu sa planiranom dinamikom i da će učesnici moći da preuzmu svoje paviljone od 1. decembra.

- Više od 140 učesnika planiralo je svoje aktivnosti u skladu sa ovim datumom. Naredne nedelje su od ključnog značaja za sve učesnike. Organizator će na Generalnoj skupštini, koja će biti održana 17. novembra, izvestiti države članice BIE o napretku radova - rečeno je Tanjugu u BIE.

Na pitanje šta očekuju u ovoj fazi priprema za Ekspo, kažu da radove treba nastaviti punim intenzitetom da bi sve bilo spremno za brzu i nesmetanu primopredaju dužnosti novoj vladi u vezi sa održavanjem izložbe.

- Do otvaranja Ekspa ostalo je šest meseci, a ovo je trenutak u procesu planiranja kada međunarodni učesnici počinju da intenziviraju svoje prisustvo u Srbiji. Organizacija svetske izložbe podrazumeva mnogo više od izgradnje izložbenog prostora, učesnicima je takođe potrebno omogućiti da dopreme svoje eksponate, formiraju svoje timove i nesmetano posluju u Srbiji. U tome, pored organizatora i kompanija koje rade na izgradnji kompleksa, učestvuje i širok spektar lokalnih institucija - navode iz BIE.

Prema njihovim rečima, demokratski izbori i promene vlasti dešavali su se tokom priprema za brojne svetske izložbe.

- Međutim, najvažnije je obezbediti dobro pripremljenu primopredaju dužnosti, kako bi se garantovalo da se projekat nastavi i ispuni obećanja data zemlji domaćinu, kao i međunarodnoj zajednici koja ga podržava - rečeno je Tanjugu u BIE.

Beograd će od 15. maja do 15. avgusta naredne godine biti domaćin Ekspa sa temom "Igra(j) za čovečanstvo: Sport i muzika za sve".

Očekuje se da srpsku prestonicu u tom periodu poseti više od četiri miliona ljudi iz celog sveta. Učešće na Ekspu do sada je potvrdilo više od 140 međunarodnih učesnika, čime je oboren rekord postavljen u Astani 2017. godine, kada ih je bilo 117.

Biznis Kurir/Tanjug

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