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Turistička organizacija Beograda je od 3. do 5. novembra predstavila turističku ponudu Beograda na Svetskom sajmu turizma u Londonu, na kom učestvuje na nacionalnom štandu Srbije, uz preko 180 zemalja sveta.

Na ovom sajmu koji važi za najznačajnije mesto susreta turističke privrede na globalnom planu, TOB je predstavio ukupnu turističku ponudu naše prestonice sa akcentom na nastupajuću specijalizovanu izložbu EXPO 2027, hotelsko ugostiteljske kapacitete, ponudu institucija kulture, turističke programe i sadržaje, kao i mogućnosti za poslovni turizam, odnosno MICE.

Sajam turizma u Londonu Foto: Katarina Denčić

Tokom sajma je održan veliki broj unapred zakazanih sastanaka sa predstavnicima turističke industrije iz Velike Britanije ali i drugih tržišta, u cilju približavanja ponude Beograda i privlačenja većeg broja turista. Izdvajaju se sastanci sa agencijama iz Kine sa kojima su prethodno započeti dogovori tokom nedavne promocije Beograda u Pekingu.

U prvih devet meseci 2026. godine, Beograd je posetilo oko milion i dvesta hiljada turista, što je za 7% više u odnosu na isti period prošle godine. Ukupan broj ostvarenih noćenja u istom periodu je za 9% veći i iznosi skoro tri miliona noćenja.