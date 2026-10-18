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Termalni bazeni, šetnje kroz jesenju prirodu i mogućnost da se bira između jednodnevnog izleta i višednevnog boravka čine ga privlačnim za porodice, parove i starije sugrađane. Ali koliko novca treba izdvojiti za ovakav predah?

Jesen je pravo vreme za banjski odmor

Vrdnik se nalazi na obroncima Fruške gore, u području poznatom po šumama, manastirima i vinskoj tradiciji. Kada lišće promeni boju, ovo mesto kažu da dobija posebnu atmosferu, a kombinacija boravka u prirodi i odmora u toploj vodi posebno je privlačna onima koji ne žele da čekaju zimu da bi sebi priuštili mali predah. Za razliku od letovanja, jesenji odmor može da se organizuje i kao kratak vikend, bez potrebe da se uzima nekoliko slobodnih dana.

Velika prednost Vrdnika je što posetioci mogu da kombinuju različite sadržaje. Deo dana mogu da provedu u termalnom bazenu ili velnes centru, a ostatak da iskoriste za šetnju, obilazak fruškogorskih manastira ili ručak u nekom od lokalnih restorana. Zbog toga ova destinacija nije namenjena samo onima koji žele da leže i odmaraju, već i putnicima koji vole da istražuju okolinu.

Foto: Live production/TOS

Koliko košta odlazak na bazen?

Za one koji ne žele da plaćaju noćenje, jednodnevni izlet može da bude najjednostavnija opcija. Prema objavljenom cenovniku Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Termal“, ulaz na zatvoreni bazen košta 700 dinara za odrasle, 300 dinara za decu od tri do deset godina i 500 dinara za penzionere, dok je za decu mlađu od tri godine ulaz besplatan.

Ulaz na spoljne bazene u istom cenovniku iznosi 900 dinara za odrasle, dok je za penzionere i decu uzrasta od pet do 15 godina cena 700 dinara. Ipak, nije dovoljno osloniti se samo na cenovnik: treba proveriti da li su spoljni bazeni otvoreni u terminu posete, bez obzira na temperaturu napolju.

Smeštaj za dvoje može da se nađe i za 6.000 dinara

Ko želi da ostane preko noći, ne mora odmah da bira luksuzni rizort. U Vrdniku se oglašavaju apartmani i brvnare čije cene počinju od 6.000 dinara za noćenje za dve osobe, što je oko 3.000 dinara po osobi ako putuju zajedno.

Za one koji žele da spoje smeštaj i velnes sadržaje, postoje i višednevni paketi. Jedna od aktuelnih ponuda za period od 1. septembra do 20. decembra 2026. predviđa najmanje dva noćenja od nedelje do četvrtka, uz polupansion i korišćenje vodenog i sauna sveta, a deca do 12 godina mogu da borave besplatno pod uslovima paketa. Cena standardnog studija za dve osobe u ovom aranžmanu iznosi 144 evra po noći ili približno 16.900 dinara.

Foto: Privatna Arhiva

Predah za starije sugrađane

Našim starijim sugrađanima ovde posebno odgovara mirniji ambijent, zatvoreni bazeni i mogućnost da se odmor organizuje bez previše aktivnosti. Pojedini cenovnici predviđaju povoljnije ulaznice za penzionere, ali treba imati u vidu da se uslovi razlikuju od objekta do objekta. Svakako, osobe koje imaju hronične bolesti trebalo bi da se posavetuju sa lekarom pre korišćenja termalnih bazena i sauna, jer banjski odmor nije isto što i medicinska rehabilitacija.

Za vikend za dvoje, za dve noći u nekom prosečnom privatnom smeštaju, u totalu okvirno treba planirati od 15.000 do 25.000 dinara za smeštaj, ulaznice za bazen i skromnije obroke, bez troškova prevoza. Ako se izabere komforniji smeštaj, češći odlasci u restorane ili dodatni velnes tretmani, račun može biti znatno veći.

Prednost je i to što postoje povoljnije ulaznice za penzionere, a radnim danima ponuda može biti povoljnija nego vikendom, pa oni koji imaju fleksibilan raspored definitivno treba da razmotre boravak od nedelje do četvrtka.

Lekovita banja Foto: Shutterstock

Prema podacima banjske ustanove, rehabilitacija u Vrdniku namenjena je, između ostalog, osobama sa reumatološkim oboljenjima, degenerativnim promenama zglobova i kičme, ortopedskim problemima i oporavkom nakon povreda ili operacija. U terapiji se, prema proceni stručnjaka, kombinuju hidroterapija, vežbe i druge metode fizikalne medicine.

Još jedna prednost Vrdnika jeste mogućnost da se banjski odmor poveže sa obilaskom fruškogorskih manastira, lokalnih vinarija i prirodnih znamenitosti. Tako boravak ne mora da se svede samo na bazen, već može da bude prilika za upoznavanje ovog dela Srbije i uživanje u jesenjim pejzažima.