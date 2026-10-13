Slušaj vest

Spanać je zdrava i svestrana namirnica koja se može uzgajati i u stanu, bez bašte i balkona. Uz nekoliko saksija, odgovarajuću zemlju i dovoljno svetlosti, sveže listove možete imati tokom cele godine.

Koje sorte izabrati i kakva vam je posuda potrebna?

Za uzgoj u zatvorenom prostoru pogodne su kompaktne sorte koje brzo rastu, poput Space, Tyee i Butterflay. Za mlade listove dovoljna je posuda dubine od 15 do 20 centimetara, dok je za razvijene biljke poželjna dubina od 25 do 30 centimetara. Važno je da saksija ima otvore za odvod viška vode.

Kako se pravilno sadi spanać?

Seme se seje direktno u posudu, u hranljiv supstrat obogaćen kompostom, na dubinu od oko 1,3 centimetra. Između semenki ostavite približno pet centimetara razmaka. Zemlju održavajte vlažnom, ali ne natopljenom. Prvi izdanci obično se pojavljuju za sedam do 14 dana.

Kada biljke porastu oko pet centimetara i razviju prve prave listove, proredite ih tako da između preostalih bude osam do deset centimetara prostora.

Svetlost, temperatura i zalivanje su ključni

Spanaču je potrebno šest do osam sati sunčeve svetlosti dnevno. Najbolje je da saksiju postavite na osunčanu prozorsku dasku. Ako nema dovoljno prirodnog svetla, može pomoći posebna rasveta za biljke, uključena 12 do 14 sati dnevno.

Idealna dnevna temperatura je od 16 do 24 stepena, dok mu noću odgovara nešto hladnija prostorija. Prevelika toplota može izazvati prerano cvetanje, zbog čega listovi postaju tvrdi i gorki.

Zemlja treba da bude ravnomerno vlažna. Kada se gornjih nekoliko centimetara osuši, vreme je za zalivanje. Izbegavajte zadržavanje vode u podmetaču.

Kako da berete spanać tokom cele godine?

Mlade listove možete brati kada dostignu oko 7,5 centimetara, a potpuno razvijene kada narastu na 10 do 15 centimetara. Berite najpre spoljne listove, ostavljajući mlađe u sredini da nastave da rastu. Nemojte odjednom ukloniti više od trećine biljke.