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Javno preduzeće „Putevi Srbije” saopštilo je da će od 14. do 23. oktobra 2026. godine doći do izmena u režimu saobraćaja na Obilaznici oko Beograda (državni put I A reda broj 1). Razlog su radovi na izgradnji buduće petlje EXPO, na deonici između petlje Surčin jug i petlje Ostružnica.

Kako se navodi u saopštenju, radovi obuhvataju betoniranje nadvožnjaka, zbog čega će za saobraćaj biti zatvorene preticajne trake. Takođe, planirano je proširenje saobraćajne trake preko kanala Petrac, što će zahtevati privremeno zauzimanje zaustavne trake u smeru od Surčina ka Ostružnici.

Kako će se odvijati saobraćaj tokom radova?

U smeru Surčin jug – Ostružnica: Saobraćaj će se odvijati voznom i zaustavnom trakom sve do zone radova na proširenju preko kanala Petrac, nakon čega će se vozila preusmeravati na voznu i preticajnu traku.

U smeru Ostružnica – Surčin jug: Saobraćaj će se odvijati isključivo voznom i zaustavnom trakom.

Iz „Puteva Srbije” napominju da će zona radova biti obezbeđena adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom, te se apeluje na vozače da prilagode brzinu uslovima na putu, prate putokaze i budu dodatno oprezni na ovoj deonici.