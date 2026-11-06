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Agencija za osiguranje depozita isplaćivaće zaštićena potraživanja malog investitora klijenta Alta banke najviše do 20.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu koji utvrđuje Narodna banke Srbije, na dan donošenja rešenja o pokretanju stečajnog postupka, saopštila je danas Agencija.

Zaštićeno potraživanje obuhvata novčana sredstva položena i/ili proistekla na osnovu investicionih usluga i aktivnosti i finansijske instrumente koje banka drži, administrira i njima upravlja za račun klijenta.

Kako je navela Agencija, pokrivena su ukupna potraživanja malog investitora prema banci bez obzira na broj računa, valutu, broj investicionih usluga i aktivnosti, odnosno ugovora, kao i mesta vođenja računa.

Rok za podnošenje zahteva

Mali investitori klijenti Alta banke su pozvani da podnesu zahtev za isplatu zaštićenog potraživanja najkasnije do 3. maja 2027. godine poštom ili neposredno putem pisarnice na adresu Agencije za osiguranje depozita, Masarikova 5, 11000 Beograd.

Izuzetno, ako je mali investitor, iz razloga na koje nije mogao da utiče, bio sprečen da podnese zahtev u tom roku moći će to da učini do 3. novembra iduće godine.

Mali investitor je dužan da podnese dokaznu dokumentaciju (sudske presude, dokumenta državnih institucija i sl.) koja potvrđuje opravdanost sprečenosti podnošenja zahteva.

Obrazac zahteva za isplatu zaštićenog potraživanja može se preuzeti sa internet stranice Agencije za osiguranje depozita Zahtev za isplatu i u prostorijama Alta banke u stečaju na adresi Bulevar Zorana Đinđića 121 u Beogradu.

Potrebna dokumentacija

Uz zahtev za isplatu potrebno je priložiti original ili overenu fotokopiju prateće dokumentacije koju podnosilac zahteva dostavlja uz zahtev (ugovori, potvrde, rešenja i drugo), fotokopiju važeće identifikacione isprave (fizička lica), odnosno original ili overenu fotokopiju izvoda iz registra privrednih subjekata (pravna lica).

U roku od 60 dana od dana donošenja rešenja o pokretanju stečajnog postupka nad Alta bankom Agencija sastavlja listu priznatih i osporenih potraživanja malih investitora kojom se utvrđuje pravo na isplatu odnosno iznos zaštićenog potraživanja. Izvod iz liste Agencija dostavlja malom investitoru koji može podneti pisani prigovor na utvrđen iznos zaštićenog potraživanja u roku od 10 dana od dana dostavljanja izvoda.

Isplata zaštićenih potraživanja počeće najkasnije u roku od tri meseca od dana donošenja liste priznatih i osporenih potraživanja malih investitora.

Obaveštenje o datumu otpočinjanja isplate zaštićenih potraživanja i ostale bitne informacije vezane za isplatu biće objavljene u sredstvima javnog informisanja i na veb sajtu Agencije za osiguranje depozita (www.aod.rs).