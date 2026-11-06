Slušaj vest

Agencija za osiguranje depozita objavila je uputstvo o tome kako korisnici kredita u Alta banci mogu da izmire svoje obaveze.

Nakon pokretanja stečajnog postupka nad Alta bankom, rešenjem Privrednog suda u Beogradu od 3. novembra 2026. godine, korisnici kredita Alta banke dužni su da nastave s izmirivanjem obaveza u skladu s uslovima iz ugovora o kreditima koji su zaključeni s bankom, objavila je Agencija za osiguranje depozita na svom sajtu.

Kako je navedeno, uplate dospelih obaveza prema Alta banci u stečaju mogu se izvršiti na dinarski račun kod Narodne banke Srbije broj 780-282-42.

Dodaje se da je potrebno u pozivu na broj navesti broj partije kredita.

Svi depoziti zaštićeni

Saopšteno je da su svi depoziti obuhvaćeni zakonskim sistemom osiguranja depozita zaštićeni i da će biti isplaćeni u punom osiguranom iznosu. Reč je o zakonom utvrđenom pravu deponenata, do iznosa od 50.000 evra po deponentu u banci, čiju isplatu garantuje Republika Srbija. Agencija za osiguranje depozita ima potrebna sredstva, koja će deponentima biti isplaćena u zakonskom roku. Deponenti će blagovremeno biti obavešteni o banci preko koje će se vršiti isplata, kao i o svim potrebnim procedurama.

Bankarski sektor je u dobroj poziciji da podrži finansijsku stabilnost i obezbedi nesmetano pružanje bankarskih i platnih usluga građanima i privredi. Narodna banka Srbije raspolaže svim potrebnim instrumentima da, ukoliko za tim bude potrebe, pruži dodatnu likvidnosnu podršku bankama u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, saopšteno je ranije iz NBS.

Ko ima pravo na isplatu do 50.000 evra

Osiguranjem depozita obuhvaćeni su građani, kao i mikro, mala i srednja pravna lica, do iznosa od 50.000 evra po deponentu u banci, bez obzira na broj računa i valutu sredstava.

Isplata će se obavljati preko druge banke, čije će ime biti naknadno objavljeno. Dinarski depoziti isplaćivaće se u dinarima, a devizni u evrima.

Klijenti će dobiti i uputstva za prijavljivanje potraživanja koja nisu pokrivena osiguranjem. Detalji će biti dostupni na sajtu Agencije, iz koje poručuju da Fond za osiguranje depozita raspolaže dovoljnim sredstvima za isplatu svih osiguranih iznosa.

Podsetimo, vlasnik Alta banke Davor Macura sumnjiči se da je iz trezora banke izneo više od 45 milijardi dinara, prevedeno u devize - više od 380 miliona evra, nakon čega je banci oduzeta licenca za rad.