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Ministar poljoprivrede u tehničkom mandatu Dragan Glamočić rekao je danas da nema politički legitimitet da odlučuje o isplati podsticaja u biljnoj proizvodi i istakao da o tome treba da odlučuje nova vlada.

Glamočić je rekao za RTS rekao da trenutno nema politički legitimitet da odlučuje o isplati subvencija jer su građani, kao je rekao, na izborima odlučili drugačije, kao i da je i sam planirao izmene načina isplate podsticaja.

- U vezi sa drugom ratom za biljnu proizvodnju, nikada nisam rekao da će biti 17.000 dinara. Nađite mi gde sam to rekao. Rekao sam da neće biti svima ista. Zavisiće od toga koliko ko angažuje svoj rad i kojom proizvodnjom se bavi - naveo je Glamočić.

Pošto su građani na izborima odlučili drugačije, dodao je, nema potrebe za žurbom.

- Ima vremena. Vlada može da se formira i za nekoliko nedelja, pa neka donesu propise kakve žele - rekao je Glamočić.

Poljoprivrednici čekaju isplatu drugog dela podsticaja za biljnu proizvodnju.