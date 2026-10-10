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Ministar poljoprivrede u tehničkom mandatu Dragan Glamočić izjavio je danas da su svi požari, koji su prethodnih dana bila izazvani paljenjem strnjike, pod kontrolom i pozvao građane na oprez.

- Što se tiče požara, zaista danas mogu da kažem jednu lepu vest. Od početka, kako su počeli požari početkom ovog meseca, imali smo u toku noći, putem satelita, registrovano po 500 žarišta i onda smo poslednjih dana imali polako smanjivanje, da bi noćas imali samo 16 žarišta i to malih. Hoću da kažem da su mere koje je država preduzela, omogućile da naši poljoprivrednici konačno shvate koliko to može da bude opasnost po ljude, po saobraćaj i sve drugo - rekao je Glamočić medijima na sajmu Vinska vizija Otvorenog Balkana.

On je istakao da je šestoro osumnjičenih za požar priznalo da su palili žetvene ostatke, a da su prekjuče počela i poligrafska ispitivanja.

Nekoliko palo na poligrafu

- Već je nekoliko njih palo, na poligrafu. Tako da se proces nastavlja. Biće desetine njih stavljeno i na neki određen način kažnjeno, da li procesuirano pred sudom. Određeni će biti stavljeni u pasivan status - rekao je Glamočić.

Foto: Nemanja Nikolić

Dodaje da su lokalne samouprave obećale da će sledeće godine nadzirati dronovima u toku žetve i 20 dana nakon žetve.

- Kako bi svi žetveni ostaci bili u zemlji, a ne izvan zemlje - rekao je Glamočić.

Četvoro uhapšenih zbog paljenja strnjike

U koordinisanoj akciji poljoprivredne inspekcije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstva unutrašnjih poslova, 5. oktobra zatečeno je šest osoba na delu prilikom paljenja žetvenih ostataka.

Četiri osobe tada su privedene, a protiv dve su podnete prekršajne prijave. Protiv preostale četiri osobe biće podnete prekršajne prijave i preduzete zakonom propisane mere.

Akcija je sprovedena nakon više požara na poljoprivrednim površinama i teških posledica koje je dim izazvao u saobraćaju. U prethodnim danima u saobraćajnim nezgodama povezanim sa dimom od paljenja žetvenih ostataka učestvovalo je 26 vozila, povređeno je 16 osoba, od kojih jedna kritično.

Po nalogu ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u tehničkom mandatu Dragana Glamočića, sve nadležne službe Ministarstva odmah su izašle na teren i započele identifikaciju zapaljenih parcela i njihovih vlasnika i korisnika. Za parcele na kojima je utvrđen požar pokrenute su zakonom propisane procedure.

U slučajevima u kojima vlasnik ili korisnik parcele nije prijavio požar policiji ili vatrogascima, pokrenut je postupak za stavljanje poljoprivrednog gazdinstva u pasivan status. To znači da gazdinstvo najmanje godinu dana neće moći da konkuriše za podsticaje niti da bude zakupac državnog poljoprivrednog zemljišta, dok u zavisnosti od težine prekršaja ova mera može trajati i do tri godine.

Nadležnim službama u otkrivanju požara pomagao je i satelitski monitoring. Pet satelita omogućilo je praćenje stanja na terenu, a Ministarstvo je tako dobijalo podatke o lokacijama, parcelama i površinama zahvaćenim požarima. Na osnovu tih podataka formirani su spiskovi parcela po opštinama i katastarskim opštinama, što je omogućilo da inspekcija ciljano izađe na teren.