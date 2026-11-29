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Od 1. decembra 2026. gradovi i opštine u Srbiji mogu da propišu više lokalne komunalne takse za vozila. Vlada je nove maksimalne iznose objavila 13. novembra u Službenom glasniku RS broj 112/2026, nakon usklađivanja sa rastom potrošačkih cena. Komunalna taksa plaća se pri registraciji vozila, a konkretan iznos određuje lokalna samouprava u okviru državnog maksimuma.

Šta se menja od 1. decembra?

Gornje granice rastu za 30 do 340 dinara kod automobila, 30 do 100 dinara kod motocikala i 100 do 340 dinara kod kamiona. Za autobuse i kombi-buseve maksimum je i dalje 70 dinara po registrovanom sedištu. Poljoprivredna vozila i mašine izuzeti su iz ove komunalne takse.

Vozilo Dosadašnji maksimum Od 1. decembra

Auto do 1.150 cm³ 830 860

Auto preko 1.150 do 1.300 cm³ 1.670 1.740

Auto preko 1.300 do 1.600 cm³ 2.520 2.620

Auto preko 1.600 do 2.000 cm³ 3.370 3.510

Auto preko 2.000 do 3.000 cm³ 5.080 5.290

Auto preko 3.000 cm³ 8.410 8.750

Motocikl do 125 cm³ 680 710

Motocikl preko 125 do 250 cm³ 1.000 1.040

Motocikl preko 250 do 500 cm³ 1.670 1.740

Motocikl preko 500 do 1.200 cm³ 2.050 2.130

Motocikl preko 1.200 cm³ 2.520 2.620

Kamion do 2 t nosivosti 2.530 2.630

Kamion preko 2 do 5 t nosivosti 3.370 3.510

Kamion preko 5 do 12 t nosivosti 5.890 6.130

Kamion preko 12 t nosivosti 8.410 8.750

*Svi iznosi u tabeli su u dinarima.

Od čega se sastoji račun za registraciju?

Kad se produžava registracija, račun obično uključuje tehnički pregled, obavezno osiguranje od autoodgovornosti, administrativne troškove i godišnju registracionu nalepnicu. Tu je i lokalna komunalna taksa gde je propisana. Za putničke automobile i motocikle u obračun uglavnom ulazi i republički porez na upotrebu, koji zavisi od kubikaže i starosti vozila. Električna i hibridna vozila oslobođena su tog poreza, a kamioni i mopedi nisu obuhvaćeni njime.

Stariji vozači često imaju popust Foto: Shutter

Tablice i saobraćajna dozvola plaćaju se kada se izdaju ili menjaju. Premija osiguranja zavisi od kategorije i karakteristika vozila, kao i od premijskog stepena.

Koliko se sada plaća?

U procene registracije mopeda, motocikala, automobila i kamiona uračunato je obavezno osiguranje od autoodgovornosti (AO). Ono pokriva štetu koju vozilom pričinite drugima. Kasko se ugovara i plaća zasebno.

Električni trotinet bez sedišta - Za lako električno vozilo čija najveća fabrički predviđena brzina ne prelazi 25 km/h, trajna nominalna snaga 0,6 kW, a masa praznog vozila 35 kg, izdaje se trajna nalepnica. Izdavanje i obrazac koštaju 2.060 dinara, a taksa za zahtev još 430, ukupno 2.490 dinara. Ako potrebni tehnički podaci nedostaju u dokumentaciji, ispitivanje se dodatno naplaćuje. Električni skuter koji je razvrstan kao moped ili motocikl registruje se uz tehnički pregled, obaveznu polisu i registarsku tablicu.

Moped od 49 kubika i skuter od 125 kubika - Informativni obračuni iz oglasa iznose oko 3.550 do 8.500 dinara za Peda ET 50 i oko 8.480 do 11.080 dinara za Hondu PCX 125. U tim obračunima cena tehničkog pregleda nije posebno iskazana. Sam redovni godišnji pregled za mopede i motocikle košta od 2.120 do 4.120 dinara. Državna tabela propisuje maksimum komunalne takse za motocikle do 125 kubika. Za vozilo upisano kao moped eventualna taksa proverava se prema lokalnoj tarifi.

Putnički automobil - Za Golf 7 1.6 TDI iz 2014. godine, sa motorom od 1.598 kubika, informativni obračun iz novembarskog oglasa iznosi oko 24.630 do 29.750 dinara, bez pojedinačno iskazanih stavki. U dva septembarska primera u zbir su uračunati i polisa i tehnički pregled. Za mali gradski auto od 1,2 litra i 55 kW, star 12 godina, procena je 22.000 do 25.000 dinara, od čega oko 12.000 dinara za polisu. Za auto od 1,9 litara i 88 kW, star osam godina, procena je 37.000 do 40.000 dinara, od čega oko 18.000 dinara za polisu. Redovni godišnji tehnički pregled putničkog automobila košta od 3.070 do 6.020 dinara.

Kamion - U primere produženja registracije uračunati su osnovna premija obaveznog osiguranja iz jednog cenovnika, dosadašnji maksimum komunalne takse, administrativni troškovi i jedan godišnji tehnički pregled.

Lako teretno vozilo do 3,5 tone najveće dozvoljene mase i nosivosti preko 1 do 2 tone - oko 32.600 do 35.500 dinara.

Kamion nosivosti preko 7 do 10 tona - oko 68.600 do 74.500 dinara.

Kamion nosivosti preko 15 tona - oko 90.000 do 95.900 dinara.

Godišnji tehnički pregled težeg teretnog vozila košta od 6.020 do 11.920 dinara. Za vozila preko 3,5 tone najveće dozvoljene mase po pravilu se radi i šestomesečni pregled, koji se plaća dodatno. Nove tablice, nova saobraćajna dozvola i troškovi registracije prikolice obračunavaju se posebno.Prema dokumentu koji je Vlada Srbije donela 13. novembra 2026. godine, usklađeni maksimalni iznosi lokalne komunalne takse primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije“.

Ukoliko je odluka objavljena tokom novembra, novi iznosi primenjivaće se od 1. decembra 2026. godine.

Važno je naglasiti da se ovim dokumentom ne određuje jedinstvena taksa za sve gradove i opštine u Srbiji, već maksimalni iznos koji lokalne samouprave mogu da propišu.

To znači da konačan iznos koji će vlasnik vozila platiti zavisi i od odluke lokalne samouprave u kojoj se vozilo registruje.