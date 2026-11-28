Slušaj vest

Tek kada počnete da planirate useljenje, može da se ispostavi da taj iznos nije dovoljan. Parking mesto se dodatno plaća, kuhinju morate sami da kupite, klima-uređaj nije ugrađen, a čekaju vas i troškovi opremanja i pojedinih priključaka.

Mnogi kupci tek nakon potpisivanja ugovora shvate da cena kvadrata ne podrazumeva sve što su očekivali. Stan može da bude završen i spreman za primopredaju, ali to ne znači da je opremljen za svakodnevni život. Šta se zaista dobija za novac koji ste platili zavisi od ponude investitora, a najvažnije je ono što je precizirano u ugovoru i specifikaciji stana.

Cena kvadrata ne znači da dobijate potpuno opremljen stan

Kod novogradnje se najčešće prodaje stan kao stambeni prostor, a ne kompletno opremljen dom spreman za useljenje. Znači da kupac može da dobije završene podove, zidove, unutrašnja vrata, prozore i sanitarije, ali da kuhinjski elementi, uređaji, rasveta, zavese i nameštaj nisu deo dogovorene cene.

Zato je važno da kupac ne zaključuje na osnovu fotografija, rendera ili izložbenog stana šta će ga sačekati u njegovoj nekretnini. Lepo opremljen stan koji se vidi u reklamnom materijalu može biti samo primer kako prostor može da izgleda kada se u njega uloži dodatni novac.

Foto: Kurir.rs/T.Ilić

Parking i garaža često se plaćaju posebno

Jedna od najskupljih stavki koja može da sačeka kupca jeste parking mesto. Iako mnogi podrazumevaju da uz stan dobijaju i mesto za automobil, to nije automatski slučaj. Parking mesto, garažno mesto i garažni boks mogu da budu posebni delovi zgrade i da se prodaju odvojeno od stana. Zato pre potpisivanja ugovora treba proveriti da li je parking uključen u ukupnu cenu ili se posebno plaća.

Važno je da proverite i poreski tretman. Kod prvog prenosa prava raspolaganja na novom stanu obračunava se posebna stopa PDV-a od 10 odsto, dok se za garaže i garažna mesta primenjuje opšta stopa od 20 odsto. Drugim rečima, ako kupujete stan i garažno mesto zajedno, nemojte pretpostaviti da se na oba obračunava isti porez.

Foto: Ingrid Balabanova/Shutterstock

Kuhinja može da bude najveći trošak posle kupovine

Kupci često očekuju da će u novom stanu zateći makar osnovne kuhinjske elemente, ali kuhinja uglavnom nije nešto što se podrazumeva uz cenu kvadrata. U nekim projektima investitor nudi stan sa ugrađenom kuhinjom, dok se u drugim prostor predaje bez elemenata, radne ploče i kućnih aparata. Čak i kada postoje priključci za vodu, struju i odvod, to ne znači da su kuhinja i uređaji već obezbeđeni.

Zato je dobro da se pre kupovine proveri šta tačno podrazumeva izraz „stan po sistemu ključ u ruke“ jer on sam po sebi nije garancija da ćete dobiti frižider, šporet, aspirator, mašinu za sudove ili ugradne plakare. Ako kuhinja nije deo ponude, kupac mora da planira dodatni budžet za elemente, uređaje, montažu i eventualno prilagođavanje instalacija.

Foto: Shutterstock

Klima-uređaj nije obavezno deo ponude

Još jedno često iznenađenje je klima-uređaj. Stan može da ima pripremljenu instalaciju za klimu, predviđeno mesto za spoljnu jedinicu ili izveden odvod kondenzata, ali to ne znači da je sam uređaj ugrađen. Kupac zato treba da proveri da li dobija kompletnu klimu, samo instalaciju ili ništa od toga.

Isto važi i za rasvetu.Završeni plafoni i izvedeni električni priključci ne znače da su postavljeni svi lusteri, plafonjere i dekorativna svetla. Nekada kupac dobije samo osnovna grla ili izvode, pa ga nakon preuzimanja ključeva čeka dodatna kupovina i angažovanje majstora.

Priključci i brojila: proverite šta je završeno

Kod novogradnje treba razdvojiti instalacije unutar zgrade od troškova koji se mogu odnositi na konkretan stan. Zakon o stanovanju i održavanju zgrada zajedničkim delovima smatra, između ostalog, zajedničke instalacije i komunalne priključke namenjene korišćenju cele zgrade. Ipak, kupac treba da proveri da li su za njegov stan završeni svi potrebni priključci, da li su ugrađena brojila i da li postoje dodatne obaveze oko aktiviranja usluga.

Foto: ARVD73/Shutterstock

Posebno je važno da se ne oslanjate na usmeno objašnjenje da je „sve uračunato“. U ugovoru treba da bude jasno navedeno šta investitor završava pre primopredaje, a šta ostaje kupcu. Ako postoji posebna naknada za priključak, brojilo ili određenu uslugu, tražite da vam se unapred objasni na osnovu čega se plaća i kome se novac uplaćuje.

Podovi, vrata i sanitarije nisu uvek istog kvaliteta

Čak i kada su podovi, unutrašnja vrata i kupatilo uključeni u cenu, ne znači da kupac dobija materijale i opremu kakve je zamislio. Razlika između laminata i parketa, osnovne i kvalitetnije keramike, običnih i skupljih slavina može značajno da utiče na izgled stana, ali i na trošak kasnijeg renoviranja. Zbog toga treba proveriti proizvođače, modele i kvalitet materijala koji su navedeni u specifikaciji.

Isto se odnosi na grejanje, roletne, komarnike, sanitarije i unutrašnju stolariju. Neki investitori nude viši nivo završne obrade, dok drugi u cenu uključuju osnovnu opremu. Ako kupac želi drugačije pločice, parket ili sanitarije, moguće je da će morati da plati razliku ili da sam organizuje zamenu, u zavisnosti od faze gradnje i dogovora sa investitorom.

Foto: Shutterstock

PDV i dodatni troškovi koje ne treba zaboraviti

Kod kupovine novog stana od investitora koji je obveznik PDV-a, na stambeni prostor se primenjuje stopa od 10 odsto. Kupac zato treba da proveri da li je cena u oglasu iskazana sa PDV-om ili bez njega. Ovo je posebno važno kada poredi ponude različitih investitora, jer dve naizgled slične cene ne moraju da predstavljaju isti konačni iznos.

Kupci prvog stana mogu, pod zakonom propisanim uslovima, da ostvare refundaciju PDV-a. Pravo se odnosi na površinu do 40 kvadrata za kupca i dodatnih 15 kvadrata za svakog kvalifikovanog člana porodičnog domaćinstva. Među uslovima su i to da kupac od 1. jula 2006. godine do overe ugovora nije imao stan u svojini, kao i da je cena sa PDV-om u potpunosti isplaćena.

Napravite računicu pre nego što potpišete ugovor

Kupac koji planira da se useli odmah po preuzimanju ključeva treba unapred da izračuna i troškove opremanja. Pored kuhinje, klime i rasvete, tu mogu da budu nameštaj, bela tehnika, zavese, plakari, internet, selidba i sitni radovi.Ako se stan kupuje na kredit, treba uračunati i prateće bankarske troškove, kao i troškove javnog beležnika i upisa prava svojine, u skladu sa konkretnim postupkom.

Najbolji način da se izbegne neprijatno iznenađenje jeste da se od investitora zatraži precizan spisak svega što ulazi u cenu, kao i onoga što se dodatno plaća. Parking, garaža, klima, kuhinja, ostava, priključci i završni materijalitreba da budu jasno navedeni jer, kvadrat koji na oglasu deluje povoljno može na kraju da košta znatno više kada se saberu svi izdaci do useljenja.