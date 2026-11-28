Kvalitetni odnosi, smislene aktivnosti i svakodnevne navike imaju važnu ulogu u osećaju sreće i dugoročnom zadovoljstvu životom

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Pet evropskih gradova našlo se među 10 najboljih za život iseljenika na novoj listi globalne platforme "InterNations", a među njima su tri grada u Španiji.

Na prvom mestu ove liste našao se grad Ras el Haima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, preneo je danas Juronjuz.

Čak 84 odsto anketiranih iseljenika izjavilo je da su zadovoljni životom u ovom gradu, koji je udaljen oko sat vremena vožnje severno od Dubaija.

Rangiranje se zasniva na anketi sprovedenoj među 7.786 iseljenika širom sveta, koji su ocenjivali svoje iskustvo različitim aspektima života na skali od jedan do sedam.

Na osnovu tih podataka gradovi su vrednovani prema različitim kriterijumima, među kojima su lične finansije, lakoća prilagođavanja, kvalitet života, kao i osnovni uslove za život i rad u inostranstvu.

Penzioneri Imotskog dobiće po 70 evra božićnice. Foto: Viktor Kintop / Alamy / Alamy / Profimedia

Kada je reč o Evropi, pet gradova se plasiralo u prvih 10, od kojih se tri nalaze u Španiji.

Malaga se našla trećem mestu, a na prvoj poziciji prema kriterijumu sreće, pri čemu je 86 odsto ispitanika izjavilo da su zadovoljni svojim životom u tom gradu.

Zatim sledi Madrid na osmom mestu, Valensija na devetom, a Hag u Holandiji zaokružuje listu deset najboljih.

Glavni grad Portugala našao se na petom mestu prema indeksima ličnih finansija i lakoće prilagođavanja, dok je po kvalitetu života zauzeo deseto mesto.

Proglašeni su i najgori evropski gradovi za iseljenike u 2026. godini, a među njima su se našla čak četiri iz Nemačke.

Nemački gradovi su loše rangirani u kategorijama stanovanja, jezika i digitalnog života.

Na ovoj listi našli su se i Milano, London, Cirih, Hamburg, Frankfurt i Berlin.