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Sija i Mikael Lilja nikada nisu kročili u kuću koju su se spremali da kupe u ruralnom delu Japana, a video-poziv sa njihovim agentom za nekretnine nije bio naročito jasan. Ipak, ovaj švedski par je video dovoljno potencijala u imanju vrednom 50.000 dolara da već istog dana pošalje ponudu.

- Na kraju smo dali ponudu istog dana, uprkos tome što smo kuću videli samo preko prilično isprekidanog video-poziva! - rekli su Sija (37) i Mikael (39) u zajedničkom intervjuu za magazin PEOPLE. Par, koji od tada svoje preseljenje u Japan deli na TikToku, nije znao u kakvom je zapravo stanju njihov novi dom sve dok kupovina nije bila završena.

Poreklom iz Malmea u Švedskoj, Liljovi su počeli da traže nekretninu preko platforme Mokomoko (ranije poznate kao AkiyaMart), koja pomaže potencijalnim kupcima da pronađu kuće u Japanu. Podesili su obaveštenja putem imejla za oglase koji odgovaraju njihovim kriterijumima i kontaktirali agenta za nekretnine čim se pojavila kuća u prefekturi Šiga.

Samo četiri dana kasnije, agent je obišao imanje u njihovo ime, pruživši im prvi uvid van fotografija iz oglasa. Pažnju su im već privukli njena ruralna lokacija, blizina Kjota i Osake, okolna pirinčana polja i šume, kao i veličina zemljišta koje je bilo uključeno u prodaju.

Kupili na "neviđeno"

„To je svakako bio rizik, jer je kupovina nekretnine a da je nikada niste videli uživo velika odluka“, priznaje par. Nakon otprilike osam nedelja sređivanja papirologije i dogovora, zvanično su postali vlasnici kuće koju još nisu posetili.

Rizik im se isplatio kada su konačno stigli u Japan i otkrili da oglas nije prikazao imanje u pravom svetlu. Umesto da naiđu na dodatne probleme koji se nisu videli tokom video-poziva, bili su prijatno iznenađeni time koliko je kuća dobro očuvana.

„Kuća je zapravo bila u mnogo boljem stanju nego što je oglas navodio da poverujemo“, kažu oni. „Mnogi originalni elementi su i dalje bili netaknuti i odmah smo mogli da vidimo kakav potencijal ima.“

Stručna inspekcija organizovana nakon kupovine takođe je dala pozitivne rezultate, što je paru pružilo dodatnu sigurnost u ispravnost njihove odluke. Iako je sama kuća koštala oko 50.000 dolara, kupoprodajna cena nije bila jedini trošak na koji su morali da računaju.

Dodatni troškovi

Između inspekcije, osiguranja, uvođenja interneta i drugih pratećih troškova, njihovi ukupni početni izdaci vezani za nekretninu iznosili su oko 64.000 dolara. Novac od prodaje kuće u Švedskoj pomogao je u finansiranju ove kupovine, mada par više voli da prodajnu cenu svog bivšeg doma zadrži u tajnosti.

Pošto su prethodno proveli šest godina projektujući i gradeći svoj dom u Švedskoj, Liljovi svom najnovijem projektu renoviranja pristupaju drugačije. Žele da zadrže veliki deo postojećeg karaktera japanske kuće, uključujući tradicionalna šodži klizna vrata od papira, tatami sobe i detalje od prirodnog drveta.

„Istovremeno želimo da unesemo elemente skandinavskog dizajna (kao i praktične stvari, poput izolacije) kako bismo kuću prilagodili sebi“, objašnjavaju oni. Nameravaju da sami obave što je moguće više radova na renoviranju, dok će za poslove koji uključuju struju i vodovod angažovati licencirane stručnjake.

Preselili se pre dva meseca

Budući da je većina radova koje kuća zahteva kozmetičke prirode, par ne oseća pritisak da sve završi odmah. Zapravo, nakon samo dva meseca života u njoj, već su preispitali neke od promena koje su prvobitno nameravali da naprave.

Liljovi bi radije proveli neko vreme upoznajući kuću i shvatajući kako koriste svaku prostoriju pre nego što se upuste u veće renoviranje. „Možemo da radimo na manjim projektima jedan po jedan, da upoznamo kuću i vidimo kako zaista koristimo različite sobe pre nego što napravimo bilo kakve velike promene“, kažu oni.