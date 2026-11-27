Slušaj vest

Poslednjih dana građani sve češće pojačavaju grejanje kako bi im u domovima bilo toplo i prijatno. Međutim, zadržavanje toplote u prostorijama često predstavlja problem, pa se dešava da se stan ili kuća brzo ohlade, čak i nakon nekoliko sati grejanja. Uz sve veće račune za energente, mnogi se pitaju da li da pojačaju grejanje ili da pokušaju da se zagreju na neki drugi način. Zbog toga debele deke ponovo postaju nezaobilazan deo svakodnevice tokom hladnih zimskih meseci.

Ipak, postoje jednostavni trikovi pomoću kojih dom može da bude topliji i do pet stepeni, a da pritom ne morate da povećavate temperaturu na termostatu. Prema pisanju britanskog lista Miror, ove metode odavno se primenjuju u luksuznim hotelima, pa ste ih možda već primetili ako ste u nekom od njih boravili tokom zime.

Stručnjaci iz ugostiteljskog sektora otkrivaju da luksuzni hoteli već dugo koriste nekoliko jednostavnih načina da sobe učine toplijim i prijatnijim. Kako ističu stručnjaci kompanije „Laksuri servisid apartmants“, tajna nije u pojačavanju grejanja, već u zadržavanju toplote koja se već nalazi u prostoriji. Prema njihovim rečima, to je često efikasniji način održavanja prijatne temperature nego dodatno povećavanje snage grejanja.

Zatvorite zavese pre zalaska sunca

Jedan od najvećih problema su prozori. Prema proceni koju prenosi Miror, kroz njih može da se izgubi čak 40 odsto toplote iz doma, iako su zatvoreni. Kako bi smanjili gubitak toplote, hoteli koriste jednostavna rešenja koja svako može da primeni i u svom domu.

Posebnu pažnju posvećuju zavesama i posteljini, koje mogu da pruže dodatnu zaštitu od hladnoće i promaje i tako pomognu u smanjenju troškova grejanja.

Foto: fizkes/Shutterstock

Jedan od najjednostavnijih načina da se toplota zadrži u prostoriji jeste da zavese zatvorite pre zalaska sunca, jer se nakon toga povećava gubitak toplote kroz prozore. Debele zavese posebno su korisne zato što bolje zadržavaju toplotu, ali i obične mogu da pomognu u zaštiti od hladnoće.

Osim zavesa, važnu ulogu u očuvanju toplote ima i posteljina. U luksuznim hotelima primenjuje se poseban način slaganja posteljine u nekoliko slojeva, zahvaljujući kojem je gostima toplije i prijatnije čak i kada temperatura u sobi nije visoka.

Umesto jednog debelog prekrivača, u hotelima koriste nekoliko tanjih slojeva. Između njih zadržava se topao vazduh, koji stvara dodatnu izolaciju i štiti od hladnoće.

Obratite pažnju na raspored nameštaja

Ovu metodu možete da isprobate i kod kuće. Ispod jorgana stavite tanje termo-ćebe, a preko njega prebacite vuneni prekrivač ili prekrivač od flisa. Razliku može da napravi i materijal od kojeg je posteljina napravljena, pa se tokom zime preporučuju čaršavi od flanela.

radijator Foto: Shutterstock

Problem mogu da budu i hladni podovi, zbog kojih prostorija deluje hladnije nego što zaista jeste. Ako pored kreveta postavite tepih, soba će delovati toplije i prijatnije, a tepih će doprineti i boljoj izolaciji poda.

Ako želite da što bolje iskoristite grejanje i duže zadržite toplotu u domu, stručnjaci savetuju da obratite pažnju i na raspored nameštaja. Važno je da topao vazduh može nesmetano da struji kroz prostoriju.